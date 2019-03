Vastzittende trucker ontsnapt net aan treinbotsing

In het Belgische Izegem hebben een vrachtwagenchauffeur en conducteur vrijdag heel opgelucht adem gehaald. Even zag het er naar uit dat de trein vol in zou rijden op de op het spoor vastzittende vrachtwagen, maar op het laatste moment kon de truck toch weer verder rijden.

Noodgedwongen stoppen

Michael Sioen (34) uit Menen zag het gebeuren vanuit zijn auto en filmde het voorval. „We zagen dat er een vrachtwagen in de problemen kwam. De trucker moest stoppen, omdat voor hem een takelwagen achteruit de Brugstraat inreed”, zo vertelt hij tegenover Het Laatste Nieuws.

„Net toen hij de overweg kruiste, kwam vanuit diezelfde Brugstraat ineens een wagen gereden", vervolgt Sioen. „De vrachtwagenchauffeur moest opnieuw stoppen, maar stond met het achterste deel van zijn oplegger op de overweg. Op dat moment klonk het belsignaal en gingen de slagbomen naar beneden.” Daarna ging het snel. „De man stapte uit en ging poolshoogte nemen, maar toen merkte hij dat de verwachte trein al in zicht was. Daarop haastte hij zich weer in z’n cabine en reed vooruit. Twee scholieren duwden intussen de slagboom naar boven. De chauffeur deed alles om een botsing te vermijden.”

Uiteindelijk ging het net goed. „Ik schat dat het maar een centimeter of tien scheelde. Onwaarschijnlijk, zeker als je weet dat de machinist nog zwaar heeft geremd. Er hing nadien een prikkelende geur van ijzer op ijzer, heel vreemd. Die goederentrein was een paar honderd meter lang, daar kun je dus onmogelijk op een korte afstand mee stoppen."

Infrabel

Thomas Baeken, woordvoerder van de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, reageert opgelucht. „Dit had veel erger kunnen aflopen. De wegcode zegt dat een bestuurder een kruispunt niet mag oprijden als hij het niet onmiddellijk kan vrijmaken. Die regel geldt ook voor overwegen. Op basis van de beelden vermoed ik dat de chauffeur de bocht verkeerd heeft ingeschat”, vervolgt hij. “Als zoiets gebeurt, is het cruciaal dat een bestuurder meteen de politie via het noodnummer alarmeert. Dan kunnen we het treinverkeer stilleggen. Dat is hier niet gebeurd.”