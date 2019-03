Vader uit Utrecht en vrouw (19) kwamen om in tram

Bij de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond. Onder de doden bevinden zich een vader van twee leerlingen van het Christelijk Gymnasium van Utrecht en de 19-jarige Roos uit Vianen.

In reactie op de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht, zullen de vlaggen op overheidsgebouwen dinsdag op halfstok staan. Dat maakte premier Mark Rutte maandagavond bekend.

Vlag op half stok in het Binnenhof ©ANP

Slachtoffers

Het Christelijk Gymnasium Utrecht maakte maandagavond bekend dat er een vader van twee van hun leerlingen bij de schietpartij om het leven is gekomen. Zij maakten deze informatie bekend door middel van een mail die bedoeld was voor de ouders. De middelbare school past het lesprogramma van dinsdag aan en er zal aandacht besteed worden aan het overlijden van de man, zo meldt RTV Utrecht.

Ook een 19-jarige vrouw uit Vianen is maandagmorgen door kogels in de tram om het leven gekomen. Zij was werkzaam bij een broodjeszaak die de deuren heeft gesloten nadat ze het nieuws hoorden. Hier is met grote verslagenheid gereageerd op het verlies van hun collega. „Ze was pas 19. Hier zijn echt geen woorden voor. Dit kunnen we niet bevatten," vertelt een medewerker aan het Algemeen Dagblad.

Over het derde dodelijke slachtoffer is nog geen verdere informatie bekend. Ook over de toestand van de vijf gewonden zijn geen nieuwe berichten naar buiten gekomen.

Zwarte wimpel

Van over de hele wereld worden condoleances geuit richting Nederland. De Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken sprak tijdens een bijeenkomst in Kansas, in bijzijn van minister Sigrid Kaag van een tragisch incident. „We zullen jullie op alle mogelijke manieren helpen in deze tragische tijden," zo liet hij weten.

De koninklijke standaard die op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt gehesen, wordt dinsdag voorzien van een zwarte wimpel ten teken van rouw. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandagavond laten weten.

Het Koninklijk Huis volgt hiermee het vlaggenprotocol dat wordt uitgevoerd bij rampen. Deze vlaggeninstructie wordt eveneens uitgevoerd door gemeente- en provinciehuizen en diplomatieke posten van over de hele wereld. De koninklijke standaard zelf wordt nooit halfstok gehesen. De standaard is een type vlag of vaandel dat aan een persoon of functie gebonden is.

Verdachte

De 37-jarige Gökmen Tanis is op dit moment hoofdverdachte in deze zaak. Mogelijk zou de man wraak willen nemen op een vrouw, vermoed wordt dat het om een conflict in de persoonlijke of relationele sfeer, maar toch wordt ook een terroristisch motief nog steeds niet uitgesloten.

Tanis is een bekende van de politie met een fors strafblad en een slecht imago. Recent moest hij nog voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden voor een verkrachtingszaak. In 2013 werd hij veroordeeld voor een aanval met een vuurwapen. Hier houdt het niet op; hij is eveneens veroordeeld voor andere geweldsincidenten, meerdere diefstallen en het urineren in een politiecel.

Volgens meerdere bronnen had hij een zeer instabiele persoonlijkheid en was hij vaak onder invloed van stimulerende middelen of alcohol. Ook wordt hij getypeerd als een gevaarlijk en 'knettergek'. Van zijn broer wordt vermoed dat hij banden heeft met terroristische organisaties.

De politie is op dit moment nog steeds bezig met rechercheonderzoek in de tram waar maandagochtend geschoten werd. Het dreigingsniveau is inmiddels weer teruggeschroefd naar hetzelfde niveau van voor de gebeurtenissen van maandagochtend. De trams zullen dinsdag weer volgens schema rijden.