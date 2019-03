Uilenliefhebber Baudet bekend om z'n uitspraken

Als er anno 2019 geen belletje gaat rinkelen bij de naam Thierry Baudet, is het ergens toch misgegaan. Deze man, politicus van het jaar 2017, is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Zijn partij, Forum voor Democratie, schoot van nul naar tien zetels in de Eerste Kamer. De grootste overwinning sinds het bestaan van de partij. Wie is die Baudet en wat is het ding met die uil van Minerva, waar hij maar niet over ophoudt?

Aandacht

Baudet komt uit Heemstede, rondde netjes zijn gymnasium af en studeerde tegelijkertijd geschiedenis én rechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 behaalde hij een doctoraat in rechten en in 2015 richtte hij zijn partij Forum voor Democratie op. In eerste instantie als denktank, maar in 2016 werd het omgevormd tot politieke partij. Na de verkiezingen van 2017 kwam Baudet in de Tweede Kamer terecht.

Daar kent het publiek hem al snel van zijn bijzondere uitspraken en manieren om in de spotlight te komen. Zo verschijnt hij eens in de Kamer met een militair vest aan, om aandacht te trekken voor de problemen bij defensie, en noemt hij de VVD een kutpartij, als kritiek op de regering.

Bijzondere uitspraken

„De uil van Minerva is neergedaald’’ - Die uil komt meerdere keren terug in zijn speech na de verkiezingen. Die uil komt uit de Romeinse mythologie, waar Minerva de godin van de wijsheid is.

„Als een vrouw ‘nee’ zegt moet je niet denken ‘O, ze wil het niet’” - Deze omstreden uitspraak deed hij tijdens een DWDD-uitzending.

„Het is tijd dat we veranderen. Het is tijd dat we een voorbeeld nemen aan Gandalf, die zei: ‘You will not pass’. Dat is ons beleid” – Met deze LOTR-quote strooit hij tijdens een debat in de Tweede Kamer. Gandalf zegt het overigens iets anders.

„Kan de microfoon aan?” – Legendarische uitspraak tijdens een speech, deze leidde tot een mooie parodie op internet.