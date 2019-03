Tweetal in Amsterdam aangehouden om aanslagen Parijs

Ondanks het feit dat minderjarige jongeren er af en toe nog steeds in slagen om alcohol in de supermarkt te kopen, is het naleven van de leeftijdsgrens wél verbeterd. Dit meldt het CBL, de brancheorganisatie van de supermarkten en foodservicebedrijven.

Toekomstplannen

Het naleven van de leeftijdsgrens in de supermarkt lukte in 2016 nog voor 63,3 procent van de gevallen, terwijl dit getal in 2019 op 71,8 procent ligt. Het streven voor de toekomst is duidelijk: een nalevingspercentage van 100 procent halen. Het CBL hoopt dit in 2030 voor elkaar te hebben.