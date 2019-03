Transgenders worden geweerd uit Amerikaans leger

Transgenders zijn vanaf volgende maand niet meer welkom in het Amerikaanse leger. Dat besluit heeft het ministerie van Defensie, het Pentagon, ondertekend.

12 april

Het nieuwe beleid gaat vanaf 12 april van kracht. Het bepaalt dat de meeste transgenders niet meer welkom zijn in het leger, als ze hormoonbehandelingen of een operatie voor een geslachtsverandering ondergaan, schrijft de NOS. Sommige transgenders mogen blijven; het gaat om mannen en vrouwen bij wie een diagnose is gesteld en die al een hormoonbehandeling of operatie hebben gepland. Ze moeten voor 12 april hun plannen vastleggen in een document.

Enorme medische kosten

Trump maakte in de zomer van 2017 bekend dat hij geen transgenders meer wilde toelaten in het leger, op welke post dan ook. President Trump is ervan overtuigd dat transgenders een negatieve bijdrage leveren aan het leger. Hij vindt dat het leger wordt geremd door enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het militaire apparaat met zich meebrengen.

Sinds 2016 heeft het Pentagon zo'n acht miljoen dollar aan transgenders besteed. Het jaarlijkse zorgbudget van het leger is ongeveer vijftig miljard dollar.

Plannen teruggedraaid

President Obama had het transgenders juist makkelijker gemaakt om in het leger te dienen, Trump draaide de plannen juist weer terug. Een aantal transgender-militairen stapte naar de rechter. Het Amerikaanse hooggerechtshof gaf de president in januari toestemming om transgenders uit het leger te weren en veegde daarmee uitspraken van drie lagere rechtbanken van tafel.