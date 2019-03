Transavia-vlucht na twee dagen nog niet vertrokken

Ze dacht lekker op haar scooter naar huis te rijden, totdat ze bij park Lingezegen in Elst ineens op de grond lag zonder dat ze besefte wat er gebeurd was. Toen Marijn Jansen (20) opkrabbelde zag ze pas wat er aan de hand was. Iemand had tape tussen de twee paaltjes gespannen waar ze doorheen wilde rijden.

„Ik dacht nog: wat raar dat het hier is afgezet", vertelt Marijn een dag later in gesprek met EditieNL. „Pas daarna besefte ik dat dit geen werk was van de gemeente of politie. Het verpakkingsmateriaal lag er nota bene nog naast. Een ziekelijke grap, dus."

Anders kunnen aflopen