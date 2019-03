Trainingsbroeken zijn hip, ook in de klas

Trainingsbroeken, ze zijn steeds populairder in ons land. Draai een rondje en je ziet soms een hele regenboog aan sportieve kleding. Trainingsboeken met hakken eronder op de catwalk, trainingsbroeken tijdens het boodschappen doen en een trainingsbroek op het schoolplein.

Dat laatste vinden ze in Duitsland niet meer kunnen. Ook daar lopen op de middelbare school hordes tieners in de makkelijke stofjes. Een middelbare school in Rottenburg heeft de pubers opgedragen hun ‘vrijetijdskleding’ thuis te laten. Volgens de school zijn de broeken bedoeld voor een regenachtige zondag op de bank en niet voor de schoolbanken. Na negen maanden voorbereidingen is de nieuwe regel nu van kracht.

Modellen en influencers

Ouders zijn volgens de school heel blij met de nieuwe regel. Voor hen is het nu ook makkelijker om de kinderen duidelijk te maken dat zo’n comfortabel lapje stof om je benen niet altijd kan. In Nederland zie je de broeken ook heel veel. Modellen en influencers poseren erin op Instagram en jongeren lijken het voorbeeld met liefde te volgen.

Iemand die zelf vanaf ongeveer haar achttiende tot haar vijfendertigste niet uit een joggingpak te slaan was, is styliste Danie Bles. Inmiddels kleedt de modevrouw niet alleen BN’ers aan, maar is ze ook de eigenaar van Amsterdam Fashion Week. „Ik droeg vanaf m’n achttiende zo’n vijftien jaar niks anders”, vertelt de styliste. „M’n vader en moeder zeiden ook vaak ‘zou jij niet eens iets anders aandoen?!’ En momenteel is het weer een hele grote trend.”

Niet voor huismussen

‘Luxury comfort’ noemt Bles de hippe trainingsbroeken. “Ze zijn gewoon heel goed uitgewerkt, er zit echt design in. Sommige zijn net iets korter of strakker of juist wijder…” Dat joggingbroeken voor huismussen zijn die de hele dag op de bank zitten, is dus echt niet meer waar. Het is nu meer een stoer statussymbool. Met een trainingsbroek ben je ‘street’ en street is hip volgens Bles.

Dat de broeken en pakken zo razend populair zijn, komt volgens haar door meerdere factoren. “Ze zitten natuurlijk heel lekker en je kan ze oneindig combineren. Denk bijvoorbeeld aan een trainingsbroek met een goede blazer erboven en een hak eronder.” Door de vele combinatie-mogelijkheden, is de outfit voor veel mensen ook betaalbaar. “Je kunt een oldskool hiphop outfit maken met een Adidas trainingsbroek, maar met een high waist joggingpak van Louis Vuitton creëer je weer iets heel anders.”

Uit een belronde langs middelbare scholen in de grote steden van Nederland blijkt dat ze de trend van de sportieve broek wel herkennen, maar de leerlingen niet vragen iets anders te dragen. Een verbod is er al helemaal niet. Leerlingen op de Duitse school die geen andere broek hebben of heel graag willen provoceren krijgen overigens geen straf. Volgens de directeur gaat het om het inzicht van de leerlingen, dat ze snappen dat een jogging- en/of trainingsbroek niet in elke situatie een ‘geschikt’ kledingstuk is.

Mocht de trend uit de hand lopen, kan in Nederland altijd nog een schooluniform verplicht worden gesteld. Uit onderzoek van Qompas, een bedrijf voor studiekeuze, blijkt namelijk dat maar liefst 43 procent van de scholieren het eigenlijk best leuk zou vinden om een schooluniform te dragen. Geen merken, designerjurkjes en al helemaal geen trainingsbroeken, maar keurige outfits die voor iedereen hetzelfde zijn.