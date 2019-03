Top 10: gemeentes met meeste (en minste) verdachten

Bijna 160.000 mensen werden in 2018 door de politie verdacht van een misdrijf, dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het totale aantal nam tussen 2009 en 2018 met gemiddeld 32,4 procentpunt per gemeente af. Vergeleken met vijf jaar geleden is dit ongeveer een tiende lager.

Den Haag en Rotterdam hebben per hoofd van de bevolking de meeste vermoedens van een wetsovertreding. Toch daalde ook hier dit aantal in de periode 2009 tot en met 2018 sterk. In welke gemeentes wonen in 2018 relatief gezien de meeste, of juist te minste verdachten? In welke gemeente is het juist erg gedaald? Hier zijn een aantal top tien's.

Meeste verdachten per 10.000 inwoners

Cijfers van 2018 (stijging tov 2009)

1. Rotterdam 159 (+1)

2. Den Haag 159 (-1)

3. Lelystad 145 (+5)

4. Vlissingen 142 (+7)

5. Almere 139 (+1)

5. Amsterdam 139 (-2)

7. Arnhem 137 (+5)

8. Heerlen 136 (-1)

9. Dordrecht 131 (-5)

10. Almelo 130 (+35)

Minste verdachten per 10.000 inwoners

377. Sint Willebrord 27

377. Dinkelland 27

375. Ameland 31

375. Tubbergen 31

373. Bronckhorst 33

373. Winsum 33

371. Gulpen-Wittem 34

370. Mill en Sint Hubert 35

370. Boxmeer 35

368. Hattem 36

Ontwikkeling 2009-2018

Bijna overal in Nederland nam het aantal verdachten sterk af. Gemiddeld nam het aantal verdenkingen van individuen in het afgelopen decennium met zo'n 35 procent af.

Toch zijn ook hier grote verschillen; in de regio Utrecht is zeer sterke afname te zien. Waar de Domstad in 2009 nog op de negende plek met meeste verdachten stond, is dit in 2018 gedaald naar de 29ste positie. Niet alleen in de stad zelf, maar ook in omliggende gemeentes Zeist en Nieuwegein slonken de getallen.

In enkele gemeenten steeg het aantal verdachten juist, maar dit zijn over het algemeen plaatsen waar toch al een laag cijfer gemeten werd. Het Groningse Appingedam laat echter jaar op jaar een hoger cijfer zien.

Extremen in gemeentes met meer dan 100.000 inwoners

Periode 2009-2018

Grootste afname:

1. Delft -45,9%

2. Leiden -44,8%

3. Utrecht -43,3%

4. Maastricht -42,3%

5. 's-Hertogenbosch - 39,4%

Kleinste afname:

27. Almere -28,7%

28. Apeldoorn -26%

29. Arnhem -24,3%

30. Zwolle -12.9%

31. Eindhoven -12,3%

Ontwikkeling aantal verdachten alle Nederlandse gemeenten

1. Hattem -63,3%

2. Constrijen -61,3%

3. Stijen -60,9%

4. Urk -57,7%

5. Rheden -57,0%

(...)

373. Putten 6,8%

374. Laarbeek 14,8%

375. Terschelling 16,7%

376. Landsmeer 18,6%

377. Appingedam 31,1%

In de steden ligt het aantal verdenkingen ongeveer tweemaal zo hoog dan in kleine gemeentes. De ‘veiligste’ gemeentes vinden we dan ook terug in het oostelijke en noordelijke deel van het land. Op enkele plekken nam het aantal verdenkingen juist toe, maar dit zijn uitschieters op plekken waar dit cijfer sowieso al lager dan gemiddeld lag.

Sterke daling van jeugdeliquenten /CBS

Voorbeeldige jeugd

Wat verder opvalt is dat het aantal minderjarige verdachten flink is afgenomen. Waar justitie in 2009 nog bij 44.000 12 tot 18-jarigen een wetsovertreding vermoedde, is dit tien jaar later nog slechts 16.000. Vooral de jongste groep verbalisanten - die van 12 tot 15 jaar oud - verschijnt beduidend minder op de radar van de autoriteiten. Hoewel de jeugdcriminaliteit overal in Europa daalt, gaat dit in Nederland harder dan in andere landen.

In de afgelopen tien jaar heeft de politie over de gehele linie een groot aantal minder personen aan een rechercheonderzoek moeten onderwerpen. Vooral geweldsdelicten komen veel minder voor dan in 2009, het aantal winkeldiefstallen verminderde eveneens maar dit ging wel minder snel. Toch blijft een conclusie al jarenlang constant en zal weinig mensen verbazen. Meer dan 80 procent van de verdachten is een man.