'Time-out luchthaven Eindhoven eigenlijk al te laat'

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen niet dat de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam voorlopig nog verder gaan groeien. Er is volgens de beide partijen geen draagvlak onder de bewoners voor verdere groei van de vliegvelden. „Er is een ‘time-out’ nodig in het belang van bewoners en klimaat, aldus D66. Pas na de herinrichting van het luchtruim - gepland voor 2023 - kan een nieuwe afweging worden gemaakt, zegt Jan Paternotte (D66).

„Het is belangrijk na te denken in hoeverre de groei van de luchtvaart nog bij onze toekomst past", zegt Eppo Bruins van de ChristenUnie, die wijst op de milieu- en geluidsoverlast voor bewoners. „Pas daarna kun je weer beslissen over deze luchthavens."

Rotterdam The Hague Airport Foto: ANP

Maximaal toegestane vluchten bereikt

Eindhoven en Rotterdam willen juist graag groeien. In 2020 bereikt Eindhoven het maximaal toegestane aantal vluchten (43.000 per jaar). Steeds meer omwonenden zeggen ernstige hinder te ondervinden van de luchthaven, bleek uit een onderzoek van de GGD. Rotterdam The Hague Airport, zoals het officieel heet, telt zo'n 50.000 vliegbewegingen per jaar. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is tegen verdere groei, vanwege de overlast voor bewoners.

Groei is al doorgeslagen

Klaas Kopinga, voorzitter van Belangenvereniging omwonenden van de vliegbasis Welschap/Eindhoven Airport (BOW) is blij met het bericht over de ‘time-out’ maar legt uit dat de groei van Eindhoven Airport eigenlijk al is doorgeslagen. „Eindhoven Airport heeft de afgelopen vijf jaar een heftige groei meegemaakt. Het aantal vluchten is ten opzichte van 2012 verdubbeld en de omwonenden hebben flink hinder van geluidsoverlast en de uitstoot van toxische stoffen.” De voorzitter voegt er aan toe dat er ook nog sprake is van een indirecte last. „Wat je ziet is dat mensen die via Eindhoven vliegen ergens goedkoop parkeren in wijken rondom het vliegveld.”

Geen economisch voordeel voor Eindhoven

Langere tijd werd er geroepen dat de luchtvaart veel opleverde voor economie van de omgeving Eindhoven. Volgens Kopinga valt het reuze mee met die groei en bloei rondom de luchthaven. „De luchthaven biedt wel iets van werkgelegenheid, maar het is niet zo dat het vliegveld toerisme aantrekt. De toeristen blijven niet in Eindhoven. Het vliegveld wordt vooral gezien als een mogelijkheid om goedkoop en gemakkelijk naar andere landen te vliegen. Wat je dus ziet is dat er juist veel meer geld in het buitenland wordt uitgegeven.”

Foto: ANP

Goedkope benzine verminderen

Als het aan de belangenvereniging ligt, zien zij graag dat er hinderbeperkende maatregelen worden genomen. „We hopen op technische vernieuwingen, waardoor er minder geluidsoverlast is. De tickets zijn vaak zo goedkoop omdat er goedkope benzine wordt gebruikt. De aantal vakantievluchten kunnen best worden ingedrongen. Ook kan er worden gekeken naar de inzet van schone benzine, zodat er minder klimaatbelasting is.”

Planologische blunder

Dirk Breedveld is voorzitter van BTV Rotterdam Airport (bewoners tegen vliegtuigoverlast), de oudste en grootste bewonersvereniging als het om luchthavens gaat. Breedveld is dinsdag met plezier wakker geworden, maar benadrukt dat het besluit eigenlijk al veel eerder had moeten worden genomen. „We zien het als een eerste stap in de goede richting, maar we gaan zeker niet achterover leunen.” Dirk legt uit dat Rotterdam The Hague Airport op een zeer ongelukkige plek ligt en spreekt van een planologische blunder. „De luchthaven ligt op 600 meter van de bebouwde kom en de vliegtuigen vliegen op 200 meter boven de woningen, dat is onwijs laag en zorgt voor veel geluidsoverlast.”

Voor een paar tientjes vlieg je vanaf Eindhoven naar Spanje, Portugal, Frankrijk of een andere Europese bestemming. Foto: ANP

Rotterdam Airport wordt ingezet voor transport, trauma en vakantievluchten. De vakantievluchten nemen de laatste jaren toe en de trauma vluchten kunnen vooral nachts voor hinder zorgen. Als het aan de bewonersvereniging ligt gaan ze voor een begrenzing van de groei en worden er duidelijke afspraken gemaakt over de milieueffecten en de tijden dat de vliegtuigen mogen vliegen. Het ultieme doel volgens de bewonersvereniging? „Binnen de provinciale staten hebben we een plan gepresenteerd om de luchthaven te sluiten en er een groen en high tech park van te maken.”

Reacties luchthavens

Judith de Roy woordvoerder van Eindhoven Airport begrijp dat er volop gediscussieerd wordt. „Oud-staatssecretaris Pieter van Geel is momenteel bezig met een onafhankelijk onderzoek waarbij alle partijen die betrokken zijn bij de luchthaven worden onderzocht. We zijn in afwachting van het onderzoek en hopen dat er een advies uit komt dat gedragen wordt door de regio.”

Ook Suzanne Baljon, woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport spreekt zich summier uit over de discussie rondom de groeistop. De luchthaven wacht op minister Cora van Nieuwenhuizen, die werkt aan een luchthavennota die geldt voor heel Nederland. „Met oog op de provinciale staten verkiezingen verbaast het ons niet dat deze uitspraken worden gedaan en dat er volop gediscussieerd wordt. Als RTHA willen we (gematigd) groeien, maar wel in overleg met alle betrokken partijen (omgeving). Denk daarbij aan de airlines, de traumaheli, de lokale politiek (en landelijk) en onze buren, de inwoners van de gemeentes om ons heen. Wij vinden het belangrijk in contact te staan en te blijven met alle betrokken partijen: zowel de voor- als tegenstanders. Want de positieve geluiden zijn zelfs groter dan de negatieve blijkt uit onderzoek, alleen zijn deze minder duidelijk hoorbaar. Maar daarom des te belangrijker álle kanten te blijven horen en betrekken. ”

Ook positieve reacties

Ruurd Hielkema, onderzoeker bij Motivaction begon eind 2018 met een belevingsonderzoek naar de beeldvorming rondom Eindhoven Airport. Voor dit onderzoek werden vijf verschillende groepen geselecteerd. „De bewoners uit de Brainportregio, de bewoners van de 20 Ke-zone, het MKB, high tech expats, voornamelijk afkomstig uit landen zoals India en China, die in Eindhoven wonen en werken en tot slot de non high tech expats, die met elkaar ruim vijftien nationaliteiten vertegenwoordigen.”

Eén van de informatie pijlers voor de aanbevelingen van Pieter van Geel richting Den Haag is het belevingsonderzoek naar de beeldvorming rondom de luchthaven “De basishouding onder alle ondervraagde groepen is overwegend positief of neutraal als het gaat over Eindhoven Airport”, zegt onderzoeker Ruurd Hielkema van onderzoeksbureau Motivaction weten. Zo’n 41% procent van de ondervraagde staat positief tegenover de luchthaven, 34% procent is negatief en de rest neutraal.