Tiener krijgt 27 jaar cel voor moord op jong meisje

De politie en marechaussee hebben het vorig jaar druk gehad. Zo hielden zij in totaal 1371 'inklimmers' aan in de haven van Rotterdam, waarvan de meeste (897) met een Albanese nationaliteit. Een jaar eerder lag dit totaal aantal nog onder de duizend, waarvan meer dan zevenhonderdvijftig Albanezen. Dit blijkt uit een brief van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb aan een Rotterdamse raadscommissie.

Zonder visum

Inklimmers zijn mensen die in trailers, containers of laadbakken klimmen of in de buurt van de veerdiensten naar Groot-Brittannië aangetroffen worden. Ze zijn expres naar het havengebied gekomen om vandaar stiekem de oversteek naar Groot-Brittannië te maken.