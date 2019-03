Het laatste weekend voor de provinciale verkiezingen is aangebroken en dat kan maar één ding betekenen: ook de landelijke kopstukken mengen zich in de strijd om in het land zieltjes te werven.

Zo gaat Kajsa Ollongren, vicepremier van D66, zaterdag naar Venray, Weert en Maastricht. Coalitiepartner CDA stuurt fractievoorzitter Sybrand Buma samen met vicepremier Hugo de Jonge naar Naaldwijk. Wie minister Wopke Hoekstra wil spotten, moet afreizen naar Baarn.

Andere kopstukken die je tegen het lijf kunt lopen zijn PVV-leider Geert Wilders (Volendam en Spijkenisse), PvdA-leider Lodewijk Asscher die samen met Frans Timmermans en Mei Li Vos op pad gaat (Delft en Rotterdam) en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers die samen met Eerste Kamer-lijsttrekker Mirjam Bikker naar Rotterdam gaat.

Strijd provinciale verkiezingen bereikt hoogtepunt. Foto: ANP

Wie liever SP-leider Lilian Marijnissen tegen het lijf loopt, moet naar Den Bosch. Jesse Klaver (GroenLinks) voert campagne in Den Haag.

Eerste Kamer

Waarom zijn de provinciale verkiezingen zo belangrijk voor landelijke kopstukken? Het zit zo. De leden van de Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer en dat is interessant voor de landelijke politiek.

Je wilt als partijleider natuurlijk dat de invloed van jouw partij zo groot mogelijk is. Daarom is het voor de landelijke kopstukken belangrijk dat zijn of haar partij zoveel mogelijk stemmen krijgt tijdens de provinciale verkiezingen. Dan kunnen ze ervoor zorgen dat ze meer leden van hun partij in de Eerste Kamer krijgen.

Premier Mark Rutte drukte alle Nederlanders vrijdag dan ook nog eens op het hart vooral te gaan stemmen. Veel mensen laten de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en al helemaal die voor de waterschappen, doorgaans aan zich voorbijgaan. Iedereen moet beseffen dat stemmen een voorrecht is en er staat woensdag echt wat op het spel, bezwoer de minister-president.