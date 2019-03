Storing bij Facebook en Instagram

De maartse buien zorgen voor vreugde bij boeren en waterschappen. Maar of het genoeg is om de het tekort van afgelopen zomer te compenseren, is nog maar de vraag.

Vanuit de beleving voor Nederland is het nooit leuk dat je slecht weer krijgt, maar wij zijn hier heel blij mee, zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. „Deze maart is een goede maand, er is nu al meer gevallen dan dat er valt in een gemiddelde maand in maart. En de voorspelling is dat er nog meer gaat vallen, dus maart levert een goede bijdrage aan het herstel.”

Grondwatervoorraden