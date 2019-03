Stef Blok vanwege MH17 naar Australië en Maleisië

De leider van Forum voor Democratie wordt geen lid van de Provinciale Staten. Thierry Baudet was zowel in Noord-Holland, waar hij woont, als in Zuid-Holland met voorkeursstemmen verkozen. In beide provincies was hij lijstduwer. Baudet kreeg 77.035 stemmen in Zuid-Holland en 56.154 stemmen in Noord-Holland. Zijn partij werd in beide provincies de grootste.

Met voorkeursstemmen

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van Forum in de gemeenteraad van Amsterdam, kreeg in Noord-Holland en Utrecht genoeg stemmen voor voorkeurszetels. Zij wordt Statenlid in Noord-Holland en ziet af van de zetel in Utrecht. Ze blijft ook fractievoorzitter in Amsterdam, liet zij via Twitter weten.