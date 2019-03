Spullen Fyre Festival geveild om schulden te betalen

Het Fyre Festival staat bekend als het meest mislukte festival uit de moderne geschiedenis. Logisch dus dat festivaloprichter Billy McFarland met enorm schulden kampt. De politie van New York probeert hem nu te helpen.

Tal van merchandise van het beruchte festival gaat namelijk onder de veilinghamer. Met de opbrengsten moet een deel van de gigantische schulden van McFarland worden betaald. Een deel, want genoeg lijkt het op voorhand bij lange na niet.

Redmiddel

Als de schuld van McFarland 260.000 dollar was geweest, dan was dit een prima redmiddel, maar helaas voor de Amerikaanse fraudeur bedraagt het schuldbedrag 26 miljoen dollar.

Toch geeft de politie tegenover Vulture aan dat het wel degelijk kan bijdragen. Ze verwachten de meeste items voor 60 tot 1000 dollar te verkopen. „We hebben hier een assortiment met echte Fyre Festival-producten. We weten dat daar grote belangstelling is, vooral in New York en omstreken."

Voor wie het gemist heeft. Het Fyre Festival had in 2017 het evenement van het jaar moeten worden. McFarland liet vele influencers reclame maken voor het festival, maar het peperdure event op de Bahama's werd op het laatste moment afgelast omdat het niet goed was geregeld.