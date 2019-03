Singapore, Parijs en Hong Kong zijn duurste steden

De duurste stad ter wereld wordt niet langer vertegenwoordigd door één stad, maar door drie steden. Niet in New York of Londen, maar Parijs, Singapore en Hong Kong betaal je het meeste om te wonen en te leven. Dat werd bekendgemaakt door het Britse Instituut Economist Intelligence Unit. Het is de eerste keer in dertig jaar dat drie steden de nummer-1 positie delen.

Prijzen voor brood, bier en mannen pak

Singapore domineerde de afgelopen vijf jaar de eerste plek, maar deelt deze positie nu dus met Hong Kong en Parijs. Voor het onderzoek werden de prijzen van zaken als wonen, boodschappen, transport, kleding, onderwijs en entertainment in 133 wereldsteden met elkaar vergeleken.

Singapore. Foto: Colourbox

Zo werd er gekeken naar de prijs van een brood, kappersbezoek voor vrouwen, mannen pak en een biertje. In de duurste steden kost een knipbeurt gemiddeld rond de 96 euro. In Singapore betaal je € 84,59 voor een knipbeurt, Hongkong €98,77, Parijs €104,89. Ter vergelijking in de goedkoopste stad Caracas kost een knipbeurt €1,55. Vervolgens werd er gekeken of de prijzen stijgen of dalen met de kosten van levensonderhoud in New York, de stad die als maatstaf werd gebruikt.

Mocht je nog op zoek zijn naar een mooi mannen pak? Dan kun je deze beter niet kopen in New York. In de Amerikaanse stad is de prijs voor een mannenpak het hoogst (€2.404,83).

Parijs. Colourbox

New York en Los Angelos weer in lijst

De lijst wordt vooral gedomineerd door Europese en Aziatische steden. Opvallend is dat New York en Los Angelos weer in de lijst staan, nadat zij vorig jaar uit de lijst waren verdwenen wegens een zwakke dollar. De Aziatische steden in de lijst zijn vaak de duurste locaties voor algemene boodschappen en de Europese steden hebben meestal de hoogste kosten in de categorieën huishoudens, persoonlijke verzorging, entertainment en ontspanning.

Biertje 0,76 cent

In de top tien van de meest goedkope steden staan vooral plekken waar het onveilig is. Zo voert de Venezolaanse hoofdstad Caracas de lijst aan, voor een biertje betaal je daar €1,25. Het Syrische Damascus staat op plek twee. Een knipbeurt kost daar gemiddeld €6,84 en een biertje slechts €0,76 cent. Ook veel steden in India zijn volgens de ranglijst goedkoop om in te leven. Tasjkent in Oezbekistan staat op nummer drie in de lijst. Opvallend is dat de prijzen in steden Istanbul, Buenos Aires en Sao Paulo zijn gedaald. De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires staat op plek zeven van goedkope steden om te leven.

Caracas Venezuela. Foto: Colourbox

Top 10 duurste steden (die door de gelijke scores eigenlijk bestaat uit elf steden):

1. Singapore (Singapore)

1. Parijs (Frankrijk)

1. Hongkong (China)

4. Zürich (Zwitserland)

5. Genève (Zwitserland)

5. Osaka (Japan)

7. Seoul (Zuid-Korea)

7. Kopenhagen (Denemarken)

7. New York (Verenigde Staten)

10. Tel Aviv (Israël)

10. Los Angelos (Verenigde Staten)

Top 10 goedkope steden (ook hier zijn er weer gedeelde plekken)