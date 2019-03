Schietpartij Utrecht: woninginval en moskeeën dicht

Op het 24 Oktoberplein in Kanaleneiland Utrecht is rond 10.45 uur geschoten. Er is mogelijk een dode gevallen en er zijn meerdere mensen gewond. Het schietincident vond plaats in een tram. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Tramverkeer rondom het plein rijdt niet. Er is een anti-terreur-eenheid ter plaatse evenals trauma- en politiehelikopters.

De politie houdt rekening met een terroristisch motief. Er is nog niemand aangehouden. De mogelijke verdachte rijdt rond in een rode auto. De gemeente Utrecht heeft een telefoonlijn opengesteld voor menen die vragen hebben over de schietpartij.

De politie heeft scholen in Utrecht geadviseerd om de deuren dicht te houden. Dat zegt een woordvoerster van de scholenkoepel SPO, waar vijfendertig scholen bij aangesloten zijn.