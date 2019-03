Schietpartij Utrecht: hoogste dreigingsniveau

Op het 24 Oktoberplein in Kanaleneiland Utrecht is rond 10.45 uur geschoten. Er is mogelijk een dode gevallen en er zijn meerdere mensen gewond. Het schietincident vond plaats in een tram. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Tramverkeer rondom het plein rijdt niet. Er is een anti-terreur-eenheid ter plaatse evenals trauma- en politiehelikopters.

De politie houdt rekening met een terroristisch motief. Er is nog niemand aangehouden. De mogelijke verdachte rijdt rond in een rode auto. De gemeente Utrecht heeft een telefoonlijn opengesteld voor menen die vragen hebben over de schietpartij.

De politie heeft scholen in Utrecht geadviseerd om de deuren dicht te houden. Dat zegt een woordvoerster van de scholenkoepel SPO, waar vijfendertig scholen bij aangesloten zijn.

Bewusteloos

Ooggetuige Jimmy de Koster vertelt aan RTV-Utrecht wat hij heeft gezien. „Ik kwam van m'n werk vandaan toen het gebeurde", vertelt hij. „Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en ik zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie keer pang pang pang. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer pang pang pang en die gasten laten die vrouw weer los. Hele chaos daar."

Het UMC Utrecht heeft van veiligheidsregio GHOR het verzoek gekregen om het calamiteitenhospitaal open te stellen. Een bijzonder ziekenhuis voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Het ziekenhuis telt tweehonderd bedden. Premier Rutte spreekt van „een verontrustende situatie" en heeft het coalitieoverleg onderbroken.

Zwaar bewapend

Rond het Binnenhof in Den Haag zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Politie en marechaussee zijn extra zwaar bewapend aanwezig na de schietpartij vanmorgen in Utrecht.