Roos (19) en Rinke (49) kwamen om bij schietpartij

Bij de schietpartij in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht, tussen de wijken Kanaleneiland en Oog in Al, kwamen maandagochtend drie mensen om het leven. In totaal raakten er zeven mensen gewond, waarvan drie er ernstig aan toe zijn.

Vader van drie kinderen

Eén van de slachtoffers is de 49-jarige vader Rinke Terpstra. Hij was jeugdtrainer van de sportvereniging DESTO in Vleuten en werkzaam bij Prorail. „Het is niet te bevatten,” laat CEO Pier Eringa van Prorail weten in een verklaring. „Maandagavond kregen we de bevestiging van dit afschuwelijke nieuws. De verschrikkelijke gebeurtenissen van gisteren en het verlies van onze collega zijn hard aangekomen. Dit raakt alle ProRailers in het hart. De vlag hangt bij ons vandaag halfstok."

Foto: ANP

Rinke Terpstra was sinds lange tijd bij DESTO betrokken. Op de club is een condoleanceboek neergelegd. Aanstaande zaterdag spelen alle teams met rouwbanden en zal er 1 minuut stilte worden gehouden voor de wedstrijd. „Met grote verslagenheid en vol verbijstering hebben we het vreselijke nieuws ontvangen dat bij het schietincident van gisteren in Utrecht onze trainer van de teams JO19-1 en MO11-2, is omgekomen,” schrijft het bestuur op de website van de club. „Ons medeleven gaat allereerst uit naar zijn vrouw en zijn kinderen. Hij was sinds lange tijd bij DESTO betrokken waar hij zelf voetbalde, tenniste en daarnaast zijn beide zoons en dochter vol passie trainde.” Voorzitter Frits Veldhuis liet aan de NOS weten dat hij een enthousiaste trainer, die veel vrijwilligerswerk deed en voor zijn teams klaarstond. Op de club is een condoleanceboek neergelegd. Aanstaande zaterdag spelen alle teams met rouwbanden en zal er 1 minuut stilte worden gehouden voor de wedstrijd.

Twee van zijn kinderen zitten op Het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU). De school staat stil bij de dood van de dader van twee leerlingen (vierde en zesde klas). Volgens interim-rector Ilse van Eekelen zijn er dinsdag twee leerlingenbegeleiders aanwezig om kinderen bij te staan als ze daar behoefte aan hebben. Ook alle toetsen van de komende dagen zijn geschrapt. Een derde kind van de man zit op OBS Waterrijk in Leidsche Rijn, blijkt uit een tweet van de school.

19-jarige Roos

Het andere slachtoffer is de 19-jarige Roos, medewerkster van Kwalitaria Délifrance in Vianen. De jonge vrouw woonde in Vianen. De horecagelegenheid is dinsdag dicht. „Wij zijn door omstandigheden helaas gesloten. Bedankt voor uw begrip, staat op de website. Op de voordeur werd maandag al een korte mededeling opgehangen voor klanten: „In verband met een sterfgeval zijn wij helaas genoodzaakt de winkel vandaag gesloten te houden. Excuses voor het ongemak en wij staan u graag snel weer ter beschikking.'' In de broodjeszaak is met grote verslagenheid gereageerd op het verlies van hun collega.

„Ze was pas 19. Hier zijn echt geen woorden voor. Dit kunnen we niet bevatten," vertelt een medewerker aan het AD.

Drie mensen zwaargewond

Dinsdag werd bekendgemaakt dat ook een 28-jarige man uit Utrecht om het leven is gekomen bij de schietpartij. Verdere informatie over zijn identiteit is nog niet bekend.

Verder raakten er drie mensen zwaargewond. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Utrecht, een 21-jarige Nieuwegeinse en een 74-jarige man uit De Meern. Voor zover bekend bij het Openbaar Ministerie zijn er in de hectiek vier mensen lichtgewond geraakt. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie is uit het onderzoek tot nu toe geen enkele relatie gebleken tussen hoofdverdachte Gökmen T. en deze slachtoffers. De 37-jarige Tanis werd maandagavond aangehouden in Utrecht.