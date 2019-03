Ramp voorkomen bij kaping en brand in schoolbus

Een schoolbus met daarin 51 scholieren is woensdagochtend gegijzeld door een doorgedraaide buschauffeur. Er is niemand zwaar gewond geraakt, wat volgens de Italiaanse autoriteiten een klein wonder mag heten.

De busrit veranderde in een gijzeling toen de chauffeur riep dat 'niemand het zou overleven'. Nadat de politie de bus klemzette, ontstond er brand. De tieners en hun begeleiders konden het voertuig echter allemaal levend en wel verlaten, meldt de BBC.

Gijzeling

Volgens een docent die ook in de bus aanwezig was, zou de man een statement willen maken tegen het strenge Italiaanse migrantenbeleid. De chauffeur was een 47-jarige Italiaan die oorspronkelijk uit Senegal komt. Naar verluidt zou hij 'stop met het doden van immigranten in de Middellandse Zee' geroepen hebben.

Twee schoolklassen met tieners en hun volwassen docenten en begeleiders waren onderweg van hun school in Vailati di Crema naar een sportaccommodatie. De inzittenden kregen argwaan toen de chauffeur ineens van zijn route afweek, via een provinciale snelweg reed hij in de richting van het Milanese vliegveld Linate. Wat hiervan de reden is, wordt nog onderzocht.

Brand

De scholieren werden vervolgens bedreigd met een mes en kregen de boodschap te horen dat ze het niet zouden overleven. Toch lukte het een jongen om zijn ouders te bellen die op hun beurt de politie inschakelden. Het duurde even voor de autoriteiten de bus konden lokaliseerden. Door middel van een blokkade kon de schoolbus tot stilstand gemaand worden.

De bus kwam tot stilstand nadat hij tegen drie auto's opbotste, de kaping was hiermee echter nog niet ten einde. De chauffeur stichtte brand nadat hij het hele interieur had ondergedompeld met benzine. Toegesnelde hulpverleners konden echter snel de achterruiten kapotslaan om alle passagiers uit hun benarde positie te bevrijden voor het voertuig volledig uitbrandde.

In paniek renden de inzittenden richting de hulpdiensten die klaarstonden om ze op te vangen. Hoewel de schrik er stevig inzat is er niemand ernstig gewond geraakt. Slachtofferhulp is aanwezig om de inzittenden te ondersteunen.

Fors strafblad

De verdachte was ongedeerd en kon direct in de kraag worden gevat. Het Milanese OM buigt zich over de zaak en onderzoekt meerdere motieven. Hierbij wordt een terroristische beweegreden niet uitgesloten. Twaalf scholieren en twee volwassenen zijn naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze rook hadden ingeademd.

De autoriteiten spreken van een klein wonder dat er niemand ernstig gewond is geraakt en zullen de man vermoedelijk vervolgen voor poging tot massamoord en gijzeling.

Volgens de Italiaanse minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini zou de man al flink wat strafbare feiten op zijn kerfstok hebben. In het verleden is hij onder meer veroordeeld voor rijden onder invloed en aanranding. In een gesprek met journalisten vraag hij zich hardop af hoe zo'n iemand toch aan als buschauffeur die minderjarigen vervoert aan de slag kon gaan.