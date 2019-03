RailTech toont fascinerende wereld spoorwegindustrie

De RailTech 2019 is deze week neergestreken in de Jaarbeurs. Drie dagen lang kunnen treinfanaten en -technici hun hart ophalen, maar ook voor de minder ingewijden is het een bijzonder inkijkje in de wondere wereld van de spoorwegindustrie.

Dikke kans dat je dagelijks in de trein naar je werk of studie zit. Dat deze rijdt neem je bijna voor lief, totdat er vertraging is natuurlijk, dan begint het schelden. Hoe het allemaal werkt? Geen idee waarschijnlijk, maar dat doet er misschien niet toe voor jou. Voor veel mensen wel, en voor al die professionals en geïnteresseerden is er de Railtech in de Jaarbeurs van 26 tot en met 28 maart. Wij gingen kijken waar hun hart sneller van gaat kloppen.

Ledverlichting

Ongetwijfeld herkenbaar: iedereen staat op een kluitje te wachten op het perron. Als de trein dan komt binnenglijden, hobbelt de hele meute erachteraan, doorgaans op goed geluk en in de hoop om zo dicht mogelijk bij de deur aan te komen. Er zijn intussen mensen bezig om dat soort situaties in betere banen te leiden.

Wat dacht je van ledverlichting, ingebouwd in het perron? Blauwe lampjes laten zien waar de deuren straks komen als de trein arriveert. Wanneer je in mag stappen, worden deze groen en na het fluitsignaal rood. Ook bij calamiteiten handig: dan bewegen de lampen in de richting waar je heen moet. Intuïtieve vernuftigheid om het voor iedereen wat makkelijker te maken. Op de beursvloer is een half perron nagebouwd om te laten zien hoe het werkt.

Led-lampen op het perron die laten zien waar de deuren van de trein komen. Foto: Tim van der Steen

Dwarsliggers

Een heet hangijzer is veiligheid. Zo wordt hard gewerkt aan oplossingen om spoorlopers tegen te gaan bijvoorbeeld. We zien verschillende bedrijven die grote rubberen matten presenteren met punten erop. „Dat loopt echt niet lekker hoor”, legt Albert Westerlaken uit. Hij is inkoper bij Alom, een grote leverancier binnen de Nederlandse spoorsector.

„Wel een fascinerende wereld”, vervolgt Westerlaken. Hij werkt pas een jaar in de sector, aan het jargon was het soms even wennen. „Van rails wordt niet gesproken, die worden spoorstaven genoemd. Bielzen zeggen we ook niet, dat zijn dwarsliggers.” Die zijn er in verschillende vormen, zelf presenteren zij een nieuwe dwarsligger van kunststof. „Ze kosten 600 euro per stuk, daarmee zijn ze een stuk duurder dan de betonnen variant. Die kosten ongeveer 40 euro, maar zijn een stuk zwaarder en veel minder duurzaam.”

Punten op de rails om 'spoorlopen' te voorkomen

Trots

Tussen de stands door staan kranen, spoorstaven, dwarsliggers en allerhande apparatuur opgesteld. Als de duplo-spoorbaan van vroeger je ding was, val je in de Jaarbeurs met je neus in de boter; hier loop je tussen de levensgrote varianten door. De trots straalt er bovendien vanaf. Bij de Prorail-stand kan je bijvoorbeeld een tijdelijke spoorwegtatoeage krijgen, die vinden gretig aftrek.

„Vanuit het buitenland wordt mij constant gevraagd hoe wij het hier voor elkaar krijgen”, verklaart NS-directeur Roger van Boxtel. „100 procent van de treinen rijdt op windenergie en 97 procent van de treinstellen wordt gerecycled.” Zo’n 8000 bezoekers uit 65 landen worden de komende dagen op de beursvloer verwacht. Duurzaamheid is ook hier een veelbesproken onderwerp. Zo probeert Strukton hier een systeem aan de man te brengen om de trein op zonne-energie te laten rijden.

Zwaar materieel tentoongesteld op RailTech in de Jaarbeurs

Groot tekort

Het systeem is al af, in Italië wordt het momenteel getest. „We verwachten dit ergens in de komende drie jaar in Nederland te kunnen implementeren”, verklaart Henk Spoelstra, directeur infratechnieken bij Strukton. „Het is een uniek systeem dat de zonne-energie terugvoedt aan de bovenleidingen.” Er zitten wel wat haken en ogen aan, zo is de prijs aan de hoge kant en heeft het systeem veel onderhoud nodig. Als de panelen niet schoon worden gehouden, daalt de stroomopbrengst aanzienlijk.

Het gebrek aan mankracht is ook in de spoorwegindustrie een enorm probleem. „Dat geldt voor alle niveaus”, vertelt Arie van Dijk van ProMedia. „Wie zich komt melden, kan zo aan de slag.” Afgelopen week verschenen de resultaten van het Rail Carrière-onderzoek, daaruit bleek dat 82 procent van de respondenten moeite heeft met het vinden van geschikt personeel, bijna zeventig procent heeft zelfs een groot tekort.

Wie een baan in de spoorwegindustrie ambieert, kan ook op RailTech terecht voor de Rail Carrière Dagen. Een gratis netwerkplatform voor starters en professionals met affiniteit voor techniek, infrastructuur en bouwkunde.