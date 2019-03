Papadag: 'Ontwikkeling kinderen gaat zo snel'

Het traditionele beeld waarbij een moeder de kinderen van school ophaalt en de vader vijf dagen werkt is langzaam aan het veranderen. In steeds meer gezinnen werken beide ouders. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat mannen sterk vasthouden aan hun voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. Toch heeft de helft van de mannen met een kind van één jaar minimaal een halve ‘papadag’ per week. En in 2017 nam bijna negen op de tien werkende vaders bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op. Hoe combineren jonge vaders werken en zorgen? En hoe hebben bedrijven in Nederland dat geregeld?

Vrouwen schroeven wekelijkse arbeidsduur terug, mannen niet

Ruim 40% van alle vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind. Het vaderschap heeft nauwelijks gevolgen voor de arbeidsdeelname van mannen: vaders werken gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte. Volgens het CBS en Sociaal Cultureel Planbureau zouden de meeste vaders en moeders de zorg voor hun kinderen het liefst gelijk willen verdelen met een partner. Bijna vier van de tien vrouwen schroeft hun wekelijkse arbeidsduur terug na de geboorte van het eerste kind, terwijl dit bij mannen nauwelijks het geval is.

Papa Chris / Eigen foto

‘Helemaal te gek!’

De 36-jarige Chris Helt hoefde niet lang na te denken over hoe hij opvoeding van zijn kinderen en werk ging combineren. „Er was geen discussie nodig. Mijn vrouw en ik zijn met de komst van onze kinderen allebei een dag minder gaan werken, net zoals mijn schoonmoeder." Hij werkt als verslaggever bij Nu.nl en is vader van twee kinderen (5 jaar en 3,5 jaar). Die dag met zijn kids vindt hij „helemaal te gek!” In het begin heeft hij onbetaald verlof opgenomen en toen dat af liep kon hij gemakkelijk bij zijn werkgever aangeven dat hij vier dagen wilde werken in plaats van vijf. „De ontwikkeling van kleine kinderen gaat zo snel, je leert ze tijdens zo’n dag veel beter kennen."

Papa Jesse / Eigen foto

Bijna de helft (48%) van de werkende vaders geeft aan dat ze het belangrijk vinden om zelf hun werktijden te kunnen bepalen. De 25-jarige Jesse heeft er bewust voor gekozen om een dag minder te gaan werken. Zijn vriendin werd aangenomen voor een vijfdaagse werkweek en omdat hij als zelfstandig ondernemer werkt kon hij makkelijker een dag vrij nemen. „We wilde ons kind niet alle dagen naar de opvang sturen. Ik kan zo’n dag aan iedereen aanraden, omdat ik tijdens die vrije dag echt iets leuks met mijn kind kan doen. In het weekend ben je vaak bezig met boodschappen, huis opruimen en andere sociale verplichtingen. Tijdens mijn vrije dag heb ik alle tijd voor mijn zoontje en juist dan bouw je een band op."

Een maand betaald ‘vaderverlof’?

Het kabinet heeft recent de mogelijkheden voor zorgverlof voor jonge vaders (vlak na de geboorte) verruimd. Tot 1 januari 2019 hadden werkende vaders namelijk maar recht op twee dagen kraamverlof. Vanaf 1 januari 2019 krijgen ze eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Per 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen na de geboorte van hun kind. Gelukkig zijn er ondertussen al wat bedrijven die met een aangepast vaderverlof werken.

Bij ING Nederland hebben ze sinds 1 januari 2018 hun CAO aangepast en ingevoerd dat vaders (of ouders uit een samengesteld gezin) een maand betaald verlof krijgen na de geboorte van hun kind. „De mensen bij ING werken hard, we verwachten veel van ze, maar willen nieuwe ouders ook de kans geven om in een belangrijke periode thuis te zijn. Kersverse ouders kunnen zich zo optimaal focussen op hun nieuwe privé-situatie en daarna kunnen ze hopelijk weer vol energie aan de slag", laat woordvoerder Karin van der Pol van ING weten.

Papa Alvin / Eigen foto

Speciaal papaverlof

Ook bij ABN Amro hebben ze een speciaal papaverlof. Partners kunnen bij de geboorte van een kind twee weken betaald verlof opnemen. „Bij ABN vinden we de vitaliteit en het welzijn van onze werknemers heel belangrijk. Kersverse ouders hebben de tijd nodig om bij hun kinderen te zijn", zegt een woordvoerder van ABN AMRO. Maar ook bij kleinere bedrijven werken ze soms met een langer betaald papaverlof. Alvin de Groot (31) werkt bij het reclamebureau Boomerang Creative Agency en na de geboorte van zijn dochtertje heeft hij twee en halve week betaald verlof kunnen regelen. „Daarna is die regel gelijk ingebracht voor alle aanstaande vaders." Alvin heeft er het eerste jaar van zijn dochtertje bewust voor gekozen om één dag vrij te nemen en voor zijn dochtertje te zorgen. „In het begin is alles nieuw en juist die momenten zijn heel waardevol."

In bijna alle landen van de EU hebben ouders tegenwoordig twee keer zoveel tijd ter beschikking met hun kinderen vergeleken met vijftig jaar geleden. Dit geldt voor moeders, maar zeker ook voor vaders: de gemiddelde ‘vaderzorgtijd’ met de kinderen steeg van 16 minuten per dag naar bijna een uur in een halve eeuw tijd, ook in Nederland.

Gemiddeld zijn mannen in Nederland bijna 33 jaar oud wanneer ze voor het eerst vader worden.