Overvaller ziet lege bankrekening; geeft buit terug

De echte Potterheads wisten het misschien al wel, maar schrijfster J.K. Rowling heeft het nu toch eindelijk bevestigd. Albus Dumbledore was inderdaad verliefd op aartsvijand Gellert Grindelwald. Het is voor eerst dat Rowling zich over deze theorie heeft uitgelaten.

Passie en romantiek

Al sinds bekend werd dat Dumbledore homoseksueel is, werd door fans gespeculeerd over een mogelijke relatie met Grindelwald in zijn jonge jaren. Rowling zegt nu dat er sprake was van een „gepassioneerde en romantische relatie”. “Maar zoals in elke relatie, of die nu hetero- of homoseksueel is: je weet nooit wat de andere persoon voelt. Je kan het nooit weten, je kan alleen geloven dat je het weet.”