'Niet 8 maar 24 kinderporno-slachtoffers Anthony B.'

Alhoewel tot nu toe weinig over de 46-jarige Anthony B. is bericht, staat hij terecht in een grote ontuchtzaak waar 24 voornamelijk minderjarige slachtoffers bij betrokken zijn. De zaak speelt zich af in het Gelderse dorp Alem, waar de man met vijf kinderen ontucht zou hebben gepleegd en van nog veel meer minderjarigen pornografische beelden zou bezitten.

De man werd afgelopen zomer in eerste instantie opgepakt op verdenking van het plegen van ontuchtige handelingen met vijf kinderen. Later bleek het om acht slachtoffers te gaan. Donderdag na afloop van een regiezitting in de rechtbank in Zutphen zei een van de advocaten van de slachtoffers dat het om 24 gedupeerden gaat.

Kort voor zijn aanhouding zou B. een harde schijf hebben weggegooid. De meeste slachtoffers die op de beelden te zien waren, hadden niet in de gaten dat ze gefilmd werden. Het misbruik zou bij de man thuis hebben plaatsgevonden tijdens logeerpartijtjes. B. heeft een deel van de feiten bekend.

Slachtofferverklaringen

Een groot deel van de slachtoffers heeft zich bij twee advocaten aangesloten. Niet alleen ouders maar ook kinderen die op de beelden staan, willen tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak een slachtofferverklaring afleggen. Op verzoek van hun advocaten wordt dat deel van de zaak achter gesloten deuren behandeld, bepaalde de rechtbank donderdag.

De advocaat van de verdachte heeft donderdag gevraagd of zijn cliënt nog een keer onderzocht mag worden door psychiaters. Volgens hem waren de personen die hem eerder onderzochten vooringenomen. B. zou door de deskundigen onder handen zijn genomen toen nog niet alle politie-verhoren waren afgerond. De conclusie van de psycholoog en psychiater was dat B. niet het achterste van zijn tong liet zien. De advocaat zegt dat B. had toegezegd uitgebreid mee te werken, nadat de politie-verhoren voorbij waren.

De strafzaak wordt waarschijnlijk eind juni inhoudelijk behandeld. „Ik heb het mentaal erg zwaar deze periode. Ik leef in onzekerheid over mijn toekomst'', zei B. tegen de rechters. Hij blijft voorlopig vastzitten. Op de zitting waren veel ouders afgekomen.