Nederlandse man (31) sterft tijdens tocht Himalaya

Vincent Bloem, een 31-jarige Utrechter, is omgekomen tijdens een trektocht in het Himalayagebergte in Nepal. Zijn lichaam werd zaterdag aangetroffen in het gebied rond de Annapurna, één van de hoogste bergen ter wereld. Ook zijn Nepalese gids Ajay Dhakal (25) is omgekomen. Bloem komt oorspronkelijk uit het Brabantse Geldrop, maar woonde in Utrecht.

Vrijdag werd het lichaam van Dhakal gevonden, zaterdag het lichaam van de 31-jarige Brabander. De twee zijn vermoedelijk gegrepen door een lawine. De Annapurna had vorige week namelijk te maken met een zware sneeuwval.

Nooit aangekomen op het kamp

De twee vertrokken op 20 februari voor een tocht in het Annapurna gebied. Voor deze tocht trekken wandelaars gemiddeld zo'n elf dagen uit. Vijf dagen na het vertrek, belde Dhakal met zijn baas: vanwege het slechte weer konden ze de bergpas Thorong La niet passeren. Dhakal heeft 26 februari nog contact gehad met zijn familie, maar daarna heeft nooit iemand meer wat van hen gehoord, schrijft het Eindhovens Dagblad.

De twee zouden dezelfde weg terugkeren, maar zijn nooit aangekomen op het kamp waar ze werden verwacht.

Een 'toegankelijke tocht'

De trektocht die de twee maakten, staat bekend als 'toegankelijk'. „Het is niet heel hoog, en je kan overnachten in lodges", vertelt Robin Baks, directeur van Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) aan de regionale krant „Daarom is het ook populair onder veel wandelaars". Baks meldt dat Bloem 'op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek' was.