Natuur loopt drie weken voor op schema

Met de warme dagen van afgelopen week en het aankomende weekend, waarin het wel 18 graden kan worden, is het eigenlijk geen wonder de natuur een beetje van slag is. Uit waarnemingen die binnenkwamen bij Natuurkalender.nl en GrowApp.today is gebleken dat de natuur drie weken voorloopt op schema.

Hooikoorts

De afgelopen weken was overal om je heen de lente al te merken, terwijl die afgelopen woensdag pas officieel begonnen is. Ook in de gemiddelde temperatuur is dat terug te zien. Tussen 1 februari en 21 maart was het gemiddeld 6,8 graden. Dat is 2,5 graden boven het 'normale' gemiddelde en 4 graden warmer dan 50 jaar geleden.

Door het warme weer groeien de bloemetjes al / ANP

Door de hoge temperaturen ontwikkelt de natuur zich razendsnel: planten ontwikkelen zich bijvoorbeeld gemiddeld ruim drie weken eerder dan vijftig jaar geleden. De lente is nauwelijks begonnen of de natuur is al in volle bloei: sinds een paar dagen hoor je overal de vogeltjes fluiten, zijn de padden weer aan het migreren en fladderen de vlinders rond.

Dat heeft overigens ook nadelen. De eerste berkenbomen staan namelijk al in bloei, waardoor je dit jaar zeer vroeg last hebt van je hooikoorts. Een record is dat overigens niet: in 1990 begon het berkenpollenseizoen al halverwege maart. Vorig jaar kregen hooikoortspatiënten ook in de laatste week van maart al last.