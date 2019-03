Met wie gaat Forum voor Democratie de zetels vullen?

Na de winst van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen, de partij schoot van nul naar dertien zetels in de Eerste Kamer, is nagenoeg onbekend wie deze zetels gaan opvullen. Het gezelschap blijkt te bestaan uit ondernemers, hoogleraren, maar ook een schaakkampioen.

Naast de dertien zetels in de Eerste Kamer, zullen ook 85 FvD’ers de provinciehuizen intrekken. Tot nu toe was alleen Thierry Baudet, voorman van de partij en het gezicht van de campagne, te zien. Daarnaast was ook Henk Otten, de lijsttrekker voor de partij voor de Eerste Kamer, af en toe zichtbaar.

Onbekend bij publiek

Volgens het AD is er momenteel vanuit diverse hoeken een klaagzang te horen, omdat andere politieke partijen niet weten met wie ze te maken gaan krijgen. Zo wordt er gesproken over heuse ‘spookfiguren’.

Ook de FvD’ers zelf lijken nog zoekende. „De verkiezingsuitslag is nog vers, we moeten eerst nog samen doornemen hoe we naar buiten willen treden over dit soort onderwerpen” aldus de heer J.C.M. van den Oetelaar. Van den Oetelaar staat nummer drie op de lijst in Schijndel, waar hij de stamboeken en paspoorten van paarden verzorgt.

De Heer van den Oetelaar is hierin niet alleen. Zo zijn er ook kandidaten die zich nauwelijks aan het publiek hebben voorgesteld. „Ik weet niet wie het zijn” zei de Gelderse VVD-lijsttrekker Jan Markink. „Als je ze links laat liggen, zeggen ze: ‘Zie je wel, daar heb je weer het partijkartel’. Dus linksom of rechtsom doen we het niet goed. Maar ik wil wel graag zakendoen met mensen van wie ik wat weet.”

Wil van partijbestuur

Een jaar geleden brak er nog ophef uit in de partij, omdat een aantal leden sneller wilde groeien dan de partij en een democratisch bestuur eiste. Daar werd toen tegen opgetreden door Henk Otten. De boodschap was de verkiezingen in te gaan met misschien minder kandidaten, maar wel met kandidaten die gehoor geven aan de wil van het partijbestuur.

Baudet lijkt zich bewust te zijn van de onbekendheid van de kandidaten van zijn partij. Donderdag beloofde hij ze ‘naar voren te schuiven’. „Forum voor Democratie wordt een bredere partij, er komen meer gezichten. En ik denk dat dit heel positief is, want dan kunnen mensen in Nederland ook zien dat het niet alleen maar Theo Hiddema en Thierry Baudet in de Tweede Kamer is.”