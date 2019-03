Man snuift 'poeder' in McDonald's vol met kinderen

De 21-jarige Amerikaanse Samantha Josephson had na een avondje stappen in een Uber besteld. Het bleek de verkeerde auto en veertien uur later werd haar levenloze lichaam gevonden in een bos in de Amerikaanse staat South Carolina. Een verdachte is inmiddels opgepakt.

De politie gaat ervan uit dat de studente na een avondje uitgaan in de plaats Columbia per ongeluk in een andere auto stapte dan die ze had besteld. Haar lichaam werd vrijdagavond gevonden in een bos op 150 kilometer van Columbia, meldden Amerikaanse media.