Maanlanding Neil Armstrong in Nederlandse bioscoop

„That's one small step for a man, one giant leap for mankind.” Wie kent ze niet, de beroemde woorden die astronaut Neil Armstrong uitsprak toen hij de eerste stappen op de maan maakte. Nu, vijftig jaar later, is er een film van gemaakt.

Het gaat om de IMAX-documentaire Apollo 11, bestaande uit de originele beelden van de ruimtevaartorganisatie NASA. De film ging een aantal weken geleden in première in de Verenigde Staten. Omniversum Den Haag gaat de anderhalf uur durende film vanaf 21 mei vertonen. Het grootbeeld filmtheater heeft een rond scherm van 840 vierkante meter met 36 speakers.

Reuzensprong voor de mensheid

Om het geheugen op te frissen: Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins werden op 16 juli 1969 gelanceerd vanuit Cape Canaveral in Florida. Armstrong en Aldrin landden na vier dagen vliegen op de maan. Een kleine zes uur na aankomst stapte Armstrong uit de capsule, zette zijn voet op de maand en sprak de woorden: „Een kleine stap voor een mens, maar een reuzensprong voor de mensheid." Over de hele wereld kon men zien hoe de astronaut over de maan liep. Na een dag stegen Armstrong en Aldrin op en voegden zich samen met Collins, die achter was gebleven in een baan rond de maan. Samen keerden ze terug en op 24 juli 1969 landden ze in de Grote Oceaan.

Armstrong en Aldrin waren niet de enigen die een bezoekje brachten aan de maan. Na hen gingen nog tien Amerikanen naar de man. De laatste was Eugene Cernan in december in 1972.