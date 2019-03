Louis Vuitton haalt Jackson-items uit zomercollectie

Taxateurs waarderen woningen stelselmatig te hoog. Zeker in de Randstad is de huizenmarkt momenteel op hol geslagen. Schimmige taxaties drijven de prijs alleen maar verder op. Als ze toch opschrijven wat we van ze vragen, waar hebben we die taxateur dan eigenlijk voor?

De Nederlandse Bank ontving vanuit het werkveld signalen over foute taxaties van huizen, daarom lieten zij dit onderzoeken. Wat blijkt: in 95 procent van de gevallen werden huizen op dezelfde waarde of zelfs hoger (60 procent) dan de koopsom getaxeerd. Dit riekt naar doorgestoken kaart.

Schimmige bedoening