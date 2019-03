Lees de Metro van 21 maart nu al online

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer hoe internetbankieren de verdachte van de schietpartij in Utrecht fataal werd, en besteden we aandacht aan de slachtoffers van het drama.

Ook kun je lezen over het harde werken van de brandweer. Door de warme zomer van 2018 hadden zij hun handen vol. En schrijven we over de evolutie van vrouwelijke superhelden en fashion.

Tot slot staan we stil bij de Provinciale Statenverkiezingen. Woensdag mogen we weer naar de stembus om onze stem uit te brengen. Maar wat doet onze stem nou eigenlijk?

Dat en meer lees je in de Metro van morgen, die je nu alvast online kan checken via deze link.