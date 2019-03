Lagerhuis verwerpt deel van Mays Brexitakkoord

Vanaf de Erasmusbrug, Eiffeltoren, Kremlin tot aan het Sydney Opera House: in 180 landen doen mensen en bedrijven zaterdagavond alle elektrische apparaten uit voor een uur tijdens Earth Hour. Daarmee geven zij van 20.30 tot 21.30 lokale tijd een signaal om aandacht te vragen voor de impact van ons energieverbruik op het klimaat. Ook worden er in het hele land bijzondere activiteiten georganiseerd tijdens Earth Hour.

Plekken in Nederland waar het licht uit gaat

In Nederland is het nationale switch-off moment in Amsterdam bij de A’DAM Toren. Voordat de lichten uit gaan kleurt de A’DAM Toren speciaal voor Earth Hour Groen. Ook de Magere Brug en Koninklijk Paleis Amsterdam hullen zich een uur in het donker, net zoals de Rotterdamse Erasmusbrug, de Euromast en Hotel New York. In Utrecht gaan de de lichten van de Domtoren uit, in Deventer de Waag en in Tilburg de schouwburg en de concertzaal. In heel het land worden er bijzondere activiteiten georganiseerd van dineren bij kaarslicht, sfeervolle wandelingen of levend Cluedo spelen in Emmen.