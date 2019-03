Kind (8) overleden door auto-ongeluk in Nieuwegein

Een kind van acht jaar uit Houten is zondag om het leven gekomen na een auto-ongeluk in Nieuwegein. Dat bevestigt een woordvoerder van politie Midden-Nederland. Het verkeersongeluk gebeurde op de kruising van de Graaf Florisweg en de 's-Gravenhoutseweg. De oorzaak van de botsing is nog onbekend, beide auto's raakten total-loss.

Zwaargewond

In de auto zat een gezin uit Houten: twee ouders en een ander kind van 10 jaar. Zij raakten allen zwaargewond, het kind van 10 jaar ligt ook nog steeds in het ziekenhuis.

Na het ongeluk waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Er werd een traumahelikopter met een Mobiel Medisch Team (MMT) ingezet om te assisteren.

Andere bestuurder

De andere bestuurder is in verzekering gesteld en wordt verhoord over zijn rol bij de crash. Het is onbekend of er drank in het spel is en of een van de voertuigen door rood is gereden. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding.