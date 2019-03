Juf Daisy net niet verkozen tot beste van de wereld

Juf Daisy Mertens is net niet verkozen tot 'beste onderwijzeres van de wereld'. De lerares van basisschool de Vuurvogel in Helmond was een van de tien genomineerden. Peter Tabichi uit Kenia won zondagmiddag de Global Teacher Prize. Hij krijgt een bedrag van 1 miljoen dollar (880.000 euro), bestemd voor onderwijsprojecten.

Juf Daisy Foto: ANP

De 36-jarige Peter Tabaichi is een natuurkundeleraar die 80 procent van zijn maandelijkse inkomen weggeeft om armen te helpen. Hij geeft les op de Keriko Mixed Day Secondary School in het plaatsje Pwani. Dat ligt in een afgelegen deel in Kenia, een regio waar vaak droogte en hongersnood voorkomt. 95 procent van de leerlingen komt uit een arm gezin.

Jonge mensen groot continent

„Elke dag beginnen we een nieuwe pagina en een nieuw hoofdstuk in Afrika. Deze prijs erkent niet mij, maar de jonge mensen van dit grote continent", zei Tabaichi over de prijs. De prijs werd uitgereikt door de Australische acteur Hugh Jackman. Tabaichi kreeg felicitaties van de president van Kenia. De uitkering van het prijzengeld dat Tabaichi wint, wordt uitgesmeerd over tien jaar.

Mertens en de andere negen finalisten waren gekozen uit meer dan 10.000 nominaties en inzendingen uit 179 landen van over de hele wereld. In 2016 was Mertens al eens de beste onderwijzer van Nederland in de categorie primair onderwijs.

Voor juf Daisy was het alsnog een bijzondere dag. „De Global Teacher Prize Assembly was een droom die werkelijkheid werd. En ik heb 'the greatest showman' ontmoet, schrijft ze bij een foto van haar en acteur Hugh Jackman op Instagram.