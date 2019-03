Jens (16): de piepjonge Provinciale Statenkandidaat

De gemiddelde leeftijd van een lid van de Provinciale Staten is 48 jaar, maar vwo-scholier Jens Bosman uit Zeist haalt dit moyenne behoorlijk omlaag. De naam van de 16-jarige Jens pronkt op de zestiende plek van kandidatenlijst van GroenLinks in de provincie Utrecht.

Metro sprak met een van de jongste kandidaten van het land, wat heeft deze scholier met grote ambities precies te zoeken op dit provinciale speelveld? „Best veel," zo stelt hij. „Hier worden zaken besloten die voor veel jongeren juist erg dichtbij zijn."

Jens in zijn element

#16op16

Geïnteresseerd in politiek is hij altijd al geweest, maar de vlam sloeg echt over toen hij op zijn veertiende in contact kwam met de jongerentak van GroenLinks. „Na een jongerenavond van DWARS besloot ik lid te worden. Ik rolde van het een in het ander en nu is dat beloond met een plek op de kandidatenlijst. Jongeren zijn op dit moment onvoldoende vertegenwoordigd in de provincie en dit is een belangrijke drijfveer voor mij.”

„Ik werd op de zestiende plek gezet en legde direct de link met mijn leeftijd.” De hashtag #16op16 was geboren en de campagne kon beginnen. Ondanks het feit dat hij nog te jong is om te stemmen, denkt Jens toch dat hij de provincie Utrecht een stukje leefbaarder kan maken. „Openbaar vervoer heeft me altijd enorm geboeid en hier speelt de provincie ook een belangrijke rol in.”

De scholier wil tramverbindingen van Nieuwegein naar Driebergen/Zeist ©ANP

OV en woonruimte voor iedereen

„De stad Utrecht vervult een centrale functie in mijn provincie en moet dus goed bereikbaar zijn op een duurzame manier. De stad heeft een enorm tekort aan betaalbare woningen voor studenten en starters, maar door een betere OV-verbinding hoeven die mensen niet langer per se in de stad te wonen. En het is bovendien nog goed voor het klimaat ook!”, zo legt hij uit. Het liefste zou de GroenLinkser dan ook zien dat de Uithoflijn wordt verlengd naar station Driebergen/Zeist.

Utrecht is een van de snelstgroeiende steden van Nederland, deze mensen moeten ergens wonen en dit gaat Jens behoorlijk aan het hart. „De problemen zijn het grootste onder studenten en starters, er moet dus flink gebouwd worden. Hoogbouw kan in de stad zeker een uitkomst zijn. De nieuwe woontorens mogen alleen niet hoger worden dan de Dom, want dit is al sinds de 16e eeuw het hoogste gebouw van de stad. Ja, ook ik ben ook wel een beetje traditioneel ingesteld,” zo geeft hij toe.

Handreiking

Jongeren staan bekend als de groep die massaal wegblijven tijdens verkiezingen voor de Provinciale Staten. Toch meent Jens dat hun stem wel degelijk het verschil kan maken. „De provincie beslist juist over veel dingen die jou direct aangaan, bovendien stellen de Provinciale Staten ook de Eerste Kamer samen. Zo maak je met je stem dus zowel een keuze op regionaal als landelijk niveau.”

Met de online loopgravenoorlog tussen links en rechts heeft hij weinig. „Ik ben er best voor dat debatten op het scherpst van de snede gevoerd worden, maar dit moet nooit persoonlijk worden. Iemand met wie je het hartgrondig oneens bent is niet per se op persoonlijk vlak je vijand. Waarschijnlijk zijn er ook genoeg onderwerpen waarover je het wel eens bent en zelfs kan samenwerken.”

Hoewel GroenLinks het goed zal doen zijn de provincie Utrecht, is zestien zetels uitgesloten. Toch zou Jens in theorie met zo’n 2500 tot 3000 voorkeursstemmen gekozen kunnen worden. „Als ik zoveel voorkeursstemmen krijg dan neem ik de zetel zeker aan! Ik moet alleen dan nog wel wachten tot mijn 18e en het op een of andere manier zien te combineren met mijn toekomstige studie. Maar ik zou zeker plaatsnemen. Graag zelfs!”, zo concludeert hij stellig.