'Integriteitskwesties politie klap in het gezicht'

Bij een grote politieactie werd dinsdag een medewerker van de politie opgepakt en verder waren er nog twee andere incidenten met politiemensen. Dat is zorgelijk, zo laat korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie weten.

Hij benadrukt dat het vooral voor de andere agenten zwaar is. „Elk incident is een klap in hun gezicht. Voor collega's waarvan is vastgesteld dat ze de grens overschrijden, is in het korps geen plaats", schrijft Akerboom.

Integriteit als kernwaarde

„Integriteit is cruciaal voor de politie en daarom één van onze belangrijkste kernwaarden", vervolgt Akerboom. „Wie de wet handhaaft, moet zich er zelf ook aan houden, daar sta ik voor. Gelukkig doen alle collega's dat ook, een enkeling uitgezonderd."

Wel stelt hij dat het maken van fouten door de politie niet te voorkomen is. „Soms onbewust, maar helaas soms ook bewust. En het is goed dat we daar eerlijk en en transparant over zijn, en van leren om risico's in de toekomst te verkleinen."