Instagram-model en rapster mishandelt hondje in lift

Het 26-jarige Instagram-model en rapster Keevonna Wilson (flawlesssworld op Instagram), wordt publiekelijk door het slijk gehaald, vanwege de mishandeling van haar hondje. Het model is onder een gevangenisstraf uitgekomen.

Wilson pleegde de mishandeling in een lift van een luxe appartementencomplex in Aventura, Zuid-Florida. In die lift hangt een beveiligingscamera, die de mishandeling opnam. Op de beelden is te zien dat het hondje - een mix tussen een Shih Tzu en een York - paniekerig de lift in komt lopen en de hoek opzoekt, voordat Wilson binnenkomt en het beestje begint te trappen.

totale paniek

Vast in de lift is de hond in totale paniek en probeert steeds in een andere hoek te schuilen voor het gevaar. Het model blijft echter ook in een andere hoek vol op het hondje trappen. Uiteindelijk gaat de liftdeur open en zie je het hondje paniekerig rondlopen op de gang.

Beelden van het incident zijn hieronder te zien. Deze kunnen echter als schokkend worden ervaren!

Beveiligers van het gebouw zagen de beelden en belden de politie. Wilson werd daarop gearresteerd en werd volgens The Sun aangeklaagd voor dierenmishandeling. Het model zou volgens de krant in eerste instantie ontkend hebben.

Borgtocht

Uiteindelijk werd het model op borgtocht vrijgelaten na 5000 dollar betaald te hebben. Ze moet een brief schrijven waarin ze uitlegt 'hoe en waarom de overtreding plaatsvond en wat zij van de zaak heeft geleerd'. Daarnaast krijgt zij een taakstraf van 200 uur en moet ze 600 dollar aan gerechtskosten betalen.

Op Instagram wordt met de hashtag #keevonnawilson opgeroepen om het model viral te laten gaan, zodat haar carrière verpest wordt. Wilson heeft ruim 50 duizend volgers op haar account.

Misschien wel het belangrijkste: na het incident heeft de dierenbescherming het hondje bij Wilson weggehaald en (medisch) verzorgd. Volgens de berichtgeving heeft de hond geen verdere verwondingen opgelopen.