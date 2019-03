In musea, auto's of stations: we kunnen stemmen

Rijendik staan ze al klaar: de eerste stemmers. Woensdag kan er namelijk gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschappen.

Primeur

Vooral op station Utrecht Centraal is het druk. Daar staan al sinds het begin van de ochtendspits rijen met mensen voor de twee stembureaus, laat een woordvoerder van de NS weten. Op 69 treinstations in Nederland kan er gestemd worden. Station Castricum had de 'primeur', daar gingen om 00.00 uur de deuren van het stembureau open.

Naast stations zijn er nog meer ludieke locaties om te stemmen. Zo kunnen de kiezers in Leiden hun stem uitbrengen in een museum, bij een 2000 jaar oude Egyptische tempel. In de gemeente Zuidplas is weer een drive-in-stembureau waar je met de auto doorheen kan en in het Overijsselse Marle kunnen stemmers weer terecht in het kleinste stembureau van het land: de huiskamer van Wim Westhoff. Nieuw dit jaar is de stemlocatie in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag.

'Stemfies'

In dat stemhokje gelden tal van regels. Zo mogen er dit jaar gewoon 'stemfies', selfies in het stemhokje, worden gemaakt. Daar was in voorgaande jaren nogal wat discussie over. Het stemlokaal zelf voldoet ook nog aan bepaalde eisen: zo moet het neutraal zijn, moeten er tafels en stoelen staan en mogen de stemhokjes geen gordijnen hebben.

Om tien uur lag de opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen rond de zes procent. Voor de waterschapsverkiezingen lag dat nog lager, is te zien op de website opkomstenuitslag.nl. Er kan nog tot 21.00 gestemd worden.