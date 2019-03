Hoogleraren tegen verengelsing hoger onderwijs

Aanstaand weekend is het weer zo laat. Zondagochtend om twee uur om precies te zijn, want dan mag de klok een uur vooruit en gaat de zomertijd in. Als het aan het Europees Parlement ligt, komt daar in 2021 definitief een einde aan. Goed nieuws, want volgens chronobiologen is dat geknutsel met de klok enorm slecht voor ons. „We vergooien achteloos een goede kans op een betere gezondheid.”

We tellen 1977, Nederland kampt met een energiecrisis. Als oplossing wordt de zomertijd ingevoerd, daardoor kan het licht ’s avonds een uurtje later aan en proberen we elektriciteit te sparen. Of dat het gewenste effect heeft gehad, valt te bezien. We zijn er inmiddels wel achter dat het funest is voor onze gezondheid.

Chronobiologie