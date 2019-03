HGT-winnaar ShinShan wil geldbedrag delen met moeder

Jean Salazar Tavera, beter bekend als ShinShan, won zaterdagavond de finale van Holland’s Got Talent. Het 17-jarige breakdancetalent draagt de prijs op aan zijn moeder. „Zij is mijn absolute nummer één.”

Jean was bij de vierkoppige jury meteen favoriet. Dankzij de ‘golden buzzer’ van Angela Groothuizen belandde het supertalent na zijn auditie in de halve finale. Ook daar was het jurycommentaar alleen maar lovend: Dan Karaty noemde het ongelooflijk wat hij deed, Chantal Janzen sprak over een talent in een buitencategorie.

Een verhaal met een dans vertellen, dat is de kracht van de half-Cubaanse Jean uit het Gelderse Malden. Tijdens de finale deed hij een breakdance-act op het nummer Birds van Anouk. Daarmee wilde hij zichzelf laten zien en ook zijn kinderlijke kant naar voren brengen. Maar ook zwaardere onderwerpen passeerden de revue. Zo liet hij in de halve finale een dans zien waar hij het gemis van zijn vader uitbeeldde.

Als een baas

Na de live-uitzending in de studio in Aalsmeer kan Jean maar amper geloven dat hij de winnaar is van het tiende seizoen van de RTL-talentenjacht. „Het is bizar”, lacht hij, nadat hij uitgebreid heeft geknuffeld met zijn broertje, coaches en moeder. „Ik ben vooral blij dat ik mijn moeder trots heb kunnen maken. Ik wilde winnen voor haar, zodat ik haar kon bedanken voor alles wat zij voor mij doet.”

Zijn band met zijn moeder is hecht. Heel hecht. Het gewonnen geldbedrag van 50.000 euro wil hij dan ook het liefst het haar delen. „Maar dat wil ze echt niet”, vervolgt hij. Jean was drie toen zijn vader hem verliet. „Ik heb hem nog weleens gezien, maar dat was niet genoeg om een vaderfiguur te zijn. Die taken heeft mijn moeder dus overgenomen en dat doet ze als een baas.”

Jean heeft zijn middelbare school niet afgemaakt, op advies van zijn moeder. „Ik wilde dat Jean iets ging doen waar hij écht gelukkig van wordt”, zegt moeder Marie Cecile Tielemans na afloop van de show. Ze is basisschoolleerkracht en ziet soms dat kinderen zoveel moeten, terwijl het hoogst haalbare niet altijd mogelijk is. Wel wilde ze graag dat hij een opleiding afmaakte, dus nu volgt hij een mbo-dansopleiding.

Dansen als taal

Hij doet niets liever dan dat. „Ik hield als klein jongetje al van muziek, en muziek leidt tot dans”, verklaart hij. Toen hij een jaar of acht was zag hij een breakdancegroep dansen bij Hollands Got Talent. „Dat was zo vet, dat ik verliefd raakte op het breakdancen. En dat heeft uiteindelijk tot dit geleid.” Dansen is een taal waarin hij zich kan uiten hoe hij zich voelt. „Of ik me nu verdrietig of blij voel, tijdens het dansen kan ik dat altijd kwijt.”

Wat hij nu gaat doen? „Eerst wil ik mijn opleiding afmaken. Daarna wil ik graag reizen, zodat ik andere mensen kan ontmoeten in de danswereld en daarvan kan leren.” Jurylid Dan heeft voorspeld dat er een internationale danscarrière voor hem is weggelegd. Jean: „Dat is echt mijn droom.”

Foto: Laura Oldenbroek/ANP.

‘Bij live televisie ga ik aan’

Voor Humberto Tan was het de eerste keer dat hij de talentenjacht presenteerde. Hij genoot vooral van het talent van alle jonge kinderen. „Er zaten echt uitzonderlijke kinderen bij”, zegt Tan. „Hoe Adinda op de viool Schindler’s List speelde, hoe ShinShan tijdens zijn act een tijdje op één hand half blijft hangen. Dat is zo goed.”

Wat betreft het presenteren, genoot hij ook. Vooral van deze laatste uitzending. „Ik vind live lekkerder dan opnemen, dus wat mij betreft mag het altijd live. Er komt dan iets vrij waardoor iedereen net een stapje sneller gaat. Ook de kandidaten hebben even een andere spanning. Ik genoot daarvan. Misschien ook omdat ik dat jarenlang gewend ben.”