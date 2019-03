Heroes Dutch Comic Con ontwapent in ieder opzicht

Afgelopen weekend was de Jaarbeurs in Utrecht het epicentrum voor popcultuur. Een gigantische collectie games, goodies, comics en cosplay. Met name dat laatste is de ware attractie van Heroes Dutch Comic Con.

Je eerste keer op Comic Con kan best overweldigend zijn. Al in de lange laan naar de ingang van de Jaarbeurs kijk je de ogen uit. Bezoekers van Comic Con zijn vrij gemakkelijk te herkennen. Vrijwel iedereen heeft iets aan zijn uiterlijk gedaan. Dat varieert enorm qua inzet en kwaliteit. Van alleen een superheldenshirt of hoorntjes tot ware meesterwerken. Daar gaat vaak maanden werk en kapitaal in zitten. En dan mag je piece de resistance misschien niet eens mee vandaag, want de organisatie liet weten dat props dit jaar verboden zijn.

Puur genieten

Binnen treffen we geweldige creaties. Wat dacht je van een life-size Groot uit Guardians of the Galaxy? „Gemaakt van buizen-isolatie”, zegt Joost (30). Hij stak het afgelopen jaar zo’n 150 uur en 300 euro in het kostuum. „Het was erg leuk om te maken. Maar het mooiste is wel het geluk in de ogen van andere fans, die zien dat zij met Groot op de foto kunnen.” Dat blijkt, want in de paar minuten dat we staan te praten, stromen de liefhebbers toe.

Joost (30) kwam als Groot naar Heroes Dutch Comic Con. Fans staan in de rij om met hem op de foto te gaan. Foto: Tim van der Steen

Na de recente schietpartij in Utrecht werd bezoekers gevraagd hun wapentuig thuis te laten. Het kan allicht schrikken zijn als je nu een volledig uitgedoste militair in de tram tegenkomt, zeker wanneer niet direct duidelijk is dat het wapen dat hij draagt een replica is. Voor cosplayers is het de sport om het karakter van hun kostuum zo waarheidsgetrouw mogelijk te benaderen, daar zijn ze ook verdraaid goed in geslaagd. Aangezien schietspellen enorm populair zijn, is het geen verrassing dat we de nodige militairen tegen het lijf lopen.

No gun?

„Ik heb twee weken aan mijn geweer gewerkt. Net toen ik de laatste laag verf had aangebracht, kwam het bericht binnen op mijn telefoon: props geweerd op Comic Con”, klinkt het door het metalen vizier van een overtuigende Lord Tachanka (Rainbow Six). Die frustratie is best te begrijpen. „Wel echt balen dat de guns niet mee mochten”, zegt ook Barry (38). „We hebben veel werk in een enorm geweer gestoken met led-verlichting.” We ontmoeten hem en Soeredj (37) even verderop als Mario en Luigi, in een variant die rechtstreeks van het slagveld af is gelopen. Zij hebben het creatief opgelost. In hun handen een enorme kartonnen uitsnede van een wapen met daarop de tekst No gun? No „problem”!

Barry (38) en Soeredj (37) gaan creatief om met het verbod op props bij Heroes Dutch Comic Con. Foto: Tim van der Steen

Zo zijn meer slimme oplossingen te zien. Iemand met knuffeltjes op de plek waar de handgranaten zouden moeten zitten, bijvoorbeeld. Niek (19) is overtuigend uitgerust als S.T.A.L.K.E.R. eenheid. Zelfs zijn achternaam is op zijn uniform gedrukt. „Dat komt doordat dit het oude uniform van mijn vader is”, verklaart hij. Het benadrukt ook maar hoe dicht de cosplay de realiteit kan benaderen. Hij heeft zich dan ook pas in het toilet van de Jaarbeurs omgekleed. In plaats van een wapen bracht hij vandaag een gitaar mee. „Die is nog lichter ook.”

Niels Zeldenrust (19) in S.T.A.L.K.E.R. cosplay nam een gitaar mee naar Heroes Dutch Comic Con in plaats van een geweer. Foto: Tim van der Steen

Filmecht kostuum

Geen conventie is compleet zonder stormtroopers natuurlijk. De iconische antagonisten uit Star Wars zijn hier met een eigen stand aanwezig. Al snel krijgen we een kaartje in de handen gedrukt: Dutch Garrison, Bad guys doing good. Niels Revers (43) staat achter de counter en legt uit dat de Star Wars cosplayers in drie kampen zijn verdeeld. „Je hebt de goedzakken, de slechteriken en als laatste de bounty Hunters. Aangezien die laatsten zich nog wel eens bij de bad guys voegen, zijn de bounty hunters soms van twee clubs lid.”

Chantal (23) in haar gedetailleerde cosplay van Angewomon uit Digimon. Foto: Tim van der Steen

Om je bij het legioen te voegen, gelden maar enkele voorwaarden: je moet 18 zijn en in het bezit van een ’filmecht kostuum’. Dat laatste is geen kattenpis, voor een compleet stormtrooper pak ben je al gauw 1.500 euro kwijt. Een filmecht Darth Vader kostuum kost zelfs ruim 4.000 euro. „Daarom zie je die ook niet zo vaak.”

Donaties

Ook de slogan licht hij toe. De clubs worden vaak gevraagd om op te draven voor conventies en bijvoorbeeld filmpremières, maar ook liefdadigheid zoals bezoeken aan kinderziekenhuizen en revalidatiecentra. Voor hun aanwezigheid op een commercieel evenement of bedrijfsfeest vragen zij als tegenprestatie enkel een donatie aan een goed doel. „Als je het complete plaatje wil, dan vragen we de andere clubs ook mee te doen.”

Marsha (26), Ricardo (16), Wendy (21) en Dami (21) cosplayen karakters uit How to train your dragon op Heroes Dutch Comic Con. Foto: Tim van der Steen

Als de samenleving momenteel aan het verharden is, dan merken we daar in de Jaarbeurs in ieder geval niets van. Hier storten liefhebbers zich vol overgave op hun passies. Of dat nu videogames, comic books, films of de personages zijn die daarin voorkomen. De verwondering en het open karakter van iedereen binnen staan hierbij voorop.

Rutger Gret, de Nederlandse Lucky Luke tijdens de stripdagen op Heroes Dutch Comic Con. Foto: Tim van der Steen