Herdenkingsplechtigheid 24 oktoberplein Utrecht

Documentairemaker Sinan Can (41) wil met het nieuwe programma Sinan zoekt de klas van Elias laten zien dat niet alle vluchtelingen gelukzoekers zijn. Aan de hand van een klassenfoto van Elias gaat hij op zoek naar de 42 klasgenoten van de gevluchte Elias. „Ik hoop dat mensen na het zien van het tweeluik hun toon over vluchtelingen verzachten.”

Elias (17) is elf als hij samen met zijn ouders en zusjes vlucht uit Aleppo. De situatie in Syrië was onhoudbaar geworden. Eén van de weinige dingen die Elias meenam, is een klassenfoto. Die is gemaakt op de dag dat de eerste bom valt in de stad.

Het gaat om een klassenfoto waar alles bij elkaar komt, zegt documentairemaker Sinan Can, die dankzij zijn deelname aan Wie is de Mol? nog bekender is geworden. „Er zit oorlog in, maar ook afscheid en ontbering. ’s Ochtends gaan de kinderen nietsvermoedend naar school. Diezelfde dag valt zowel de klas als het land uiteen.”