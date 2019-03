Grote Markt Haarlem afgezet om verdacht pakket

De beste deals van CJP, het platform voor cultuurliefhebbers, vind je vanaf nu elke donderdag in Metro.

CJP, dat is toch die pas die je op de middelbare school had en waarmee je ‘voor weinig’ naar het museum kon? Misschien dat sommigen die vraag nog stellen als je over CJP begint, maar CJP is in het bezit van niet minder dan 1,2 miljoen Nederlanders. Dat enorme aantal is verdeeld over middelbare scholieren, mbo’ers en andere pashouders onder de 30 jaar. Vanaf nu vind je elke week in Metro en op Metronieuws.nl drie deals van CJP. We spraken Dorothy Vrielink van het platform over de samenwerking.

Voor wie het echt niet meer weet, wat is CJP ook alweer?