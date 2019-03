Gezocht: oppas die zich als Disney-prinses verkleedt

Rotterdam voert nog deze Oud en Nieuw een beperkt vuurwerkverbod in. Alleen in stadsdelen waar het afgelopen jaren uit de hand is gelopen, geldt het verbod. In de rustige wijken mag er nog wel geknald worden.

Alhoewel burgemeester Ahmed Aboutaleb een algeheel verbod wilde, koos de raad op aanraden van VVD voor een deelverbod. De raad vond een algeheel verbod een stap te ver gaan.

Elk jaar wordt gekeken in welke delen van de stad Oudejaarsavond onrust is veroorzaakt. „Alleen in die gebieden waar het met Oud en Nieuw steevast uit de klauwen loopt, dus niet voor de hele stad’’, zei VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. „Vuurwerk afsteken is een mooie traditie, ook in Rotterdam. Dat houden we zo in ere."

Vuurwerkvrije zones