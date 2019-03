Gestolen Picasso na twintig jaar teruggevonden

Nederlandse kunstdetective Arthur Brand, gespecialiseerd in gestolen en verdwenen kunstwerken, heeft knap werk verricht. Hij vond het in 1999 gestolen en onbekende schilderij (Buste de Femme, 1938) van Pablo Picasso na ruim twintig jaar terug.

Het schilderij van Spaanse hand was verzekerd voor 4 miljoen euro, maar is nu hoogstwaarschijnlijk zelfs 25 miljoen waard. Brand heeft het schilderij overgedragen aan de de verzekeringsmaatschappij, zo bevestigt hij berichtgeving in de Volkskrant.

Onderpand voor duistere deals

Het schilderij was in handen van een Saoedische sjeik, die het in z'n jacht had hangen tot het in 1999 gestolen werd. Sinds die tijd ging het schilderij rond in de onderwereld en diende het volgens Brand soms als onderpand voor duistere deals. Brand kwam uiteindelijk via een Nederlandse vastgoedman, die ermee in zijn maag zat, op het spoor van het niet-gesigneerde schilderij. Een expert heeft volgens de kunstdetective de echtheid van het schilderij vastgesteld.„Een kenner ziet meteen de hand van Picasso'', aldus Brand.

Buste de Femme behoorde eigenlijk tot de privé-collectie van Picasso, die nooit tentoongesteld werd. „Daarom is het ook niet gesigneerd. Picasso hield de voor hemzelf belangrijke schilderijen in eigen beheer en ondertekende die niet.''

Aan boord van jacht

Na de dood van de Spaanse meester kwam het onbekende werk in handen van een Saoedische sjeik. Hij kocht het voor 4 miljoen euro en bewaarde het aan boord van zijn jacht in de haven van de Franse badplaats Antibes. Tijdens de onderhoud van het schip, verdween het schilderij. Het spoor liep dood en de Franse politie sloot de zaak, die inmiddels is verjaard.