Gele Hesjes zorgen voor chaos in Disneyland Parijs

De 'gele hesjes beweging' houdt de gemoederen wereldwijd al maanden bezig. De groep, die in het Frans de Gilets Jaunes genoemd worden, zijn woedend over het huidig beleid van president Emmanuel Macron en protesteren daarom al weken. Ook grijpen werknemers geregeld de kans om te protesteren met gele hesjes vanwege maatregelen van hun werkgevers. Nu is voor de tweede keer Disneyland Parijs aan de beurt, wat zorgt voor een enorme chaos bij het pretpark dankzij een protest.

Het protest komt van werknemers van het schoonmaakbedrijf voor het park, ONET. Zij zijn ontevreden over hun loon en hebben daarom de entree van het park overhoop gehaald, inclusief bespanningen met toiletpapier en een heleboel (papieren) rotzooi op de grond.

'Niet geconfronteerd'

De protesterende werknemers staan volgens ooggetuigen bij de plek waar de tickets voor het park verkocht worden. „Het personeel houdt ze goed in de gaten, maar dit is niet echt iets waar je mee geconfronteerd wil worden", vertelt bezoekster Natalie Gallagher op Twitter.

Een filmpje van een andere ooggetuige laat zien dat het park op de plek waar de protestanten staan een chaos is.

Solidair

Twitteraar Dani McCabe spreekt haar solidariteit uit naar de Gilets Jaunes. „Ik bezoek het park regelmatig met een volwassene met een handicap. Zonder het personeel zouden onze bezoekjes een veelvoud aan hindernissen hebben. Bedankt dat jullie de Disney-magie toegankelijk houden."

'Vreselijk'

Andere bezoekers klagen over de enorme rotzooi. Zo reageerde een fan die het Twitter-account @disneygoff beheert met: „Een Disney Park bevuilen is vreselijk. Hun probleem ligt bij de directe werkgever, ONET, niet bij Disneyland Parijs, de families, de kinderen of de gasten. Dit is walgelijk en laat zien hoe kinderachtig en uiterst zielig deze mensen zijn om de ervaring van anderen zo te verpesten."

Een andere bezoeker is vandaag in het park en absoluut niet tevreden: „Ik heb enorm veel geld betaald voor het Disneyland Hotel om vervolgens in rotzooi rond te lopen en geïntimideerd te worden met mijn kinderen."

Disneyland Parijs heeft zelf nog niets gezegd over de staking en het protest aan de ingang van hun park. Ook het schoonmaakbedrijf heeft vooralsnog niks laten weten.