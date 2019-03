Gele Hesjes niet meer welkom in Bordeaux en Toulouse

In de Tweede Kamer is fel gereageerd op de manier waarop Thierry Baudet (Formum voor Democratie) is omgegaan met de schietpartij in Utrecht. Het feit dat Baudet ervoor koos maandag een verkiezingsbijeenkomst te laten doorgaan en daarbij al speculeerde over het motief van de dader en de schuldvraag, schoot een aantal partijen in het verkeerde keelgat.

Verbazing en walging

Baudet legde op de bijeenkomst in het Kurhaus een direct verband tussen het drama in Utrecht en het immigratie- en integratiebeleid van de afgelopen jaren. Daarbij noemde hij CDA en VVD bij naam. Zijn partijgenoot Theo Hiddema zag het stilleggen van de verkiezingscampagne door de overige partijen vooral als manier om de opmars van FVD in de peilingen te stuiten.