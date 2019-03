Gebruik chrystal meth in Amsterdam toegenomen

Onderzoeksinstituut KWR Watercycle Research concludeert na onderzoek van rioolwater van verschillende steden dat er in Amsterdam een verdubbeling is van het gebruik van crystal meth ten opzichte van vorig jaar. Meer crystal meth in het rioolwater dus, maar wordt er ook echt meer crystal meth gebruikt?

Het gebruik van crystal meth (methamfetamine) in Amsterdam liet afgelopen jaar een opvallende stijging zien. Dat stelt onderzoeksinstituut KWR Watercycle Research Institute, betrokken bij het jaarlijks onderzoek naar water in Europese steden door het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA).

Verdubbeling

Het rioolwater van onder meer de steden Amsterdam, Eindhoven en Utrecht werd onderzocht. Methamfetamine wordt in Nederland erg weinig gebruikt, maar in Amsterdam was vorig jaar sprake van een verdubbeling vergeleken met het voorgaande jaar. „In Utrecht en Eindhoven is de afgelopen jaren maar twee keer methamfetamine aangetroffen, terwijl in Amsterdam de hoeveelheden met een factor vier zijn toegenomen in vergelijking met 2012", aldus KWR betrokken bij het jaarlijks onderzoek. Amsterdam staat daarmee in Europa op de achttiende plaats. Daarmee ligt het gebruik van de harddrug echter nog altijd stukken lager vergeleken met veel vooral Oost-Europese landen. Ook ligt het gebruik van meth aanzienlijk lager dan cocaïne.

Waar komt deze verdubbeling vandaan?

Zowel de Jellinek als het Trimbos-instituut laten weten dat het moeilijk is om te verklaren waar de verdubbeling vandaan komt, aangezien het onderzoek is gebaseerd op rioolwater. „Het zou kunnen dat de productie van Crystal Meth in Nederland is toegenomen, de afvalstoffen worden gedumpt en in het rioolwater terechtkomen”, zegt Tom Bart, woordvoerder van de Jellinek. De landelijke politie eenheid heeft in 2018 al bevestigd dat er een opvallende toename is van de productie van de meth. Een groot gedeelte wordt gebruikt voor export.

Seksfeestjes

Daan van der Gouwe, woordvoerder van het Trimbos-instituut, legt uit dat de drugs vooral wordt gebruikt door een kleine groep mannen binnen de gayscene. „Zij gebruiken de drugs voor ‘chemseks’ (het onder invloed van harddrugs seks hebben). De crystal meth wordt dan gebruikt om langer door te kunnen gaan op seksfeestjes. De hoeveelheid meth die in Nederland gebruikt wordt, is nog steeds relatief laag.”

„Ook is het lastig om in te zien waar het gebruik vandaan komt. Gaat het om meerdere gebruikers? Of wellicht zijn het telkens dezelfde gebruikers?”, zegt Tom Bart. Hij laat weten dat er in Nederland een groep van zo’n 300 tot 400 gebruikers zijn.

Wat is Crystal Meth eigenlijk?

Crystal meth is een chemisch geproduceerde harddrug. Crystal meth is de afkorting van crystal methamfetamine en wordt ook wel Tina, methamfetamine, methylamfetamine, ice, crystal of meth genoemd. De witte kristalvormige drug gebruiken mensen door hem te roken, snuiven, slikken, booty bumpen (anaal inbrengen) of slammen (injecteren met een spuit). Het is een van de sterkste harddrugs en dringt makkelijker dan bijvoorbeeld amfetamine door tot het bloed en de hersenen. De werking is daardoor anderhalf tot twee keer zo sterk als bij amfetamine en zelfs vier keer zo sterk als bij cocaïne.

„Het is een stimulerend middel dat werkt op het zenuwstelsel. Vermoeidheid en honger verdwijnen en de gebruiker krijgt een sterk verlangen om door te gaan. Gebruik geeft een vals gevoel van geluk en welzijn. De gebruiker kan zich heel krachtig voelen, maar het gebruik heeft een grote aanslag op je gestel en met name je hart en vaten", zegt Daan van der Vogel, woordvoerder bij Trimbos/Nationale Drug Monitoring.