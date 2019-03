Gamer moet 20 jaar de cel in voor dodelijke grap

Hij belandde onder een trein, verloor zijn onderbeen en oor, lag bijna twee weken in coma en kwam er weer bovenop: de 23-jarige Mike Lingen. De keiharde doorzetter gaat nu, zo’n twee jaar na zijn ongeluk, fase twee in van het herstel en dat valt hem zwaar. Hij wil terug de maatschappij in, maar „dan kom je er ineens achter dat je tóch gehandicapt bent.”

Op 24 februari 2017 ging het mis. Nederland vierde carnaval en Lingen wilde meedoen aan het feestgedruis. Hij zou vanuit Gouda de trein nemen naar het feest onder de rivieren, maar is daar nooit aangekomen. Hij zag andere vrienden in een vertrekkende trein en wilde ze uitzwaaien. De toen 21-jarige rende met de trein mee en struikelde over zijn eigen voeten.

Voor zijn vrienden het goed en wel doorhadden, lag Lingen op het spoor. Overreden door een trein. Hij verloor zijn onderbeen en oor en belandde in een coma die bijna twee weken zou duren. Eenmaal uit coma herinnerde hij zich zijn eigen kamer niet eens, ook al had hij er al duizenden keren geslapen. Van het ongeluk weet hij ook niks meer. Praten en concentreren waren lastig, maar hoe groot zijn hersenletsel daadwerkelijk was, was toen niet bekend.