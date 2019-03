Familie Lotte: 'Geen rouwkleding bij afscheid'

De familie van de overleden Lotte van der Zee roept op zaterdag bij het afscheid van het 20-jarige model „liever geen rouwkleding” te dragen. Dat blijkt uit een rouwadvertentie.

Voordat de familie zaterdag in besloten kring afscheid neemt, is er voor iedereen de gelegenheid om afscheid te nemen van de jonge vrouw. Belangstellenden zijn welkom tussen 10.00 en 13.00 in de Grote Kerk op de Oude Markt in Enschede om haar de laatste eer te bewijzen.

Kom zoals je bent

„Kom zoals je bent” aldus de ouders en opa’s en oma’s van het model. Ook vraagt de familie om persoonlijke herinneringen en foto’s achter te laten via het condoleanceregister.

De nabestaanden laten weten aan RTL Oost dat er afscheid wordt genomen in de Oude Kerk, „omdat Lotte zo van de gezelligheid op de markt hield. We hopen dat iedereen dan heel veel nacho’s eet. Lotte was daar dol op.”

Onderzoek

Van Der Zee stierf vorige week woensdag in een ziekenhuis in München, nadat zij eind februari werd getroffen door een hartstilstand tijdens een skivakantie in Oostenrijk. De Duitse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de dood van het model. Dit is een normale gang van zaken vanwege de jonge leeftijd van Van Der Zee.