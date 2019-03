Familie Anne Faber in gesprek over schadevergoeding

De familie van de vermoorde Anne Faber is met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in gesprek over een schadevergoeding. Dat vertelt Hans Faber, de oom van Anne, die optreedt als woordvoerder van de familie. De minister nam initiatief voor het gesprek.

Pijnlijk

Over de inhoud van het gesprek en de hoogte van een eventuele vergoeding van Hans Faber niets zeggen. Het initiatief geeft volgens hem wel aan „hoe Dekker erin staat". In een persoonlijk gesprek heeft Dekker al excuses aangeboden namens de overheid.

Eerder vandaag kwamen rapporten over moordenaar Michael P. van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en in Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar buiten. Daaruit bleek dat er ernstige fouten zijn gemaakt. Premier Mark Rutte noemde de zaak „heel pijnlijk, vooral voor de nabestaanden".

Onterechte vrijheden

De 25-jarige Anne verdween op vrijdag 29 september na een fietstocht in de omgeving van Utrecht. Na intensief zoeken werd haar lichaam bijna twee weken later gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat gebeurde op aanwijzingen van P., die kort daarvoor was aangehouden. P. had onterechte vrijheden in de instelling waar hij zat. Tijdens zijn verblijft in de instelling in Den Dolder bracht hij de 25-jarige Anne Faber om het leven.

In 2012 werd P. veroordeeld tot elf jaar cel, hij werd schuldig bevonden aan de verkrachting van twee minderjarige meisjes en een paar gewelddadige overvallen. Toen hij tegen het eind van zijn straf werd overgeplaatst naar een forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder om te werken aan zijn terugkeer in de maatschappij, is niet alle informatie over de man daar terecht gekomen.